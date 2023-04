Otro hombre fue detenido este martes como presunto partícipe del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado el lunes a la madrugada, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. En tanto, el primer sospechoso que había sido detenido se declaró inocente y aseguró que, al momento del hecho, se encontraba acompañado en su domicilio.

El segundo sospechoso, identificado como Gabriel Alejandro Barone (24), fue aprehendido este martes durante un allanamiento realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, en una vivienda ubicada en Ascasubi y Valentín Gómez, en la localidad bonaerense de Laferrere. Dio doblemente positivo en la rueda de reconocimiento a la que fue sometido.

Al respecto, la madre de Alejandro Barone dijo a la prensa que los investigadores "se llevaron a la persona equivocada", y que lo hicieron porque los nombres y apellido de su hijo tienen similitud con los del primer detenido.

Por su parte, Alex Gabriel Barone (19), detenido el lunes e identificado en la rueda de reconocimiento, rechazó todos los cargos en su contra y aseguró que se encontraba en su casa, entre la medianoche del domingo y las 7 del lunes, acompañado de su novia. La mujer también se presentó a declarar y corroboró la versión del acusado.

Su abogado, Vicente Huaman Centeno, adelantó que este miércoles presentará imágenes de una cámara de seguridad de un jardín situado frente al domicilio de Alex Barone, donde se observaría que su auto Corsa color gris --con el que trabajaba de remisero-- habría estado estacionado y que recién habría salido a las 7 de la mañana. No obstante, desde la fiscalía sostienen que en el video esta secuencia no se observa claramente, por lo que no la consideran una prueba que sea sólida.

El fiscal de la causa, Gastón Duplaá, resolvió acusar a ambos hombres por el delito de "homicidio agravado criminis causa y por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el uso de un arma de fuego". Según los investigadores, hay un tercer sospechoso que permanece prófugo.

Qué dijo la familia de la víctima

"Toda La Matanza es roja, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá, que me cuida a mi hija me decía que tenía miedo de tomarse el colectivo. Muchas veces tuvo que volver de la parada corriendo porque le apuntaron con un arma", sostuvo ante la prensa la hija de la víctima, Daniela Barrientos. La joven manifestó sentirse "angustiada, con mucha bronca e impotencia" por el crimen de su padre, a quien describió como una persona alegre y carismática.

Por su parte, el representante de la familia del colectivero, Alfonso Franze, negó que el crimen haya tenido connotaciones políticas y sostuvo que se trató de una "situación cotidiana de inseguridad". "No fue un hecho político, no tiene una circunstancia rara. Esto es lo que sucede todos los días en La Matanza. Hay una cuestión de inseguridad de la que somos víctimas diariamente", aseveró el letrado.

Y sumó: "Nuestros barrios están en desamparo. Esto ocurre todos los días en distintas circunstancias. Se trató de un hecho criminal y tiene que ir en ese sentido la investigación".



La investigación

De acuerdo a los investigadores, Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 próximo a jubilarse, fue asesinado de un disparo en el pecho cerca de las 4.30 de este lunes. Cuando el hombre frenó en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza de Virrey del Pino, dos hombres subieron al colectivo con intenciones de robar.

En estos momentos, se está peritando el proyectil que dio muerte a Barrientos, el cual entró por el pecho y salió por la parte izquierda, y quedó en un parante del colectivo.



Una de las hipótesis apunta a que, luego de sustraerle las pertenencias a una de las pasajeras, uno de los dos hombres le habría disparado al colectivero porque percibió que éste "se movió" y pensó que "iba a defenderse".

Sin embargo, esta versión no se condice con lo declarado por una de las testigos. "Mi hija estaba en el primer asiento con mi nieta. Uno de los delincuentes le apunta a ella y el otro, al chofer. A ella le sacan la mochila y el celular y al chofer le tiran un tiro y se escapan. Estaban sacados, el chofer no se resistió", afirmó Virginia, madre de la pasajera.

Otra versión sostiene que uno de los dos hombres comenzó a disparar contra uno de los pasajeros, quien se había identificado como policía. En ese momento, se le habría "escapado" uno de los tiros que le causó la muerte al colectivero.

El policía de la Ciudad que viajaba en el colectivo les habría disparado cuando los hombres escapaban. "El policía disparó desde la puerta del colectivo, con medio cuerpo adentro y medio afuera", aseguraron las fuentes.



Una cámara de seguridad de la zona muestra que, 13 segundos después de haber subido al rodado, los dos hombres bajaron y escaparon en un auto. En el video se oyen más de 10 tiros. En la escena del crimen, los peritos levantaron al menos 14 vainas servidas.

Hay una tercera hipótesis, que plantea que el crimen de Barrientos tendría una "intencionalidad política".

Se espera el peritaje del proyectil que dio muerte al colectivero, para dilucidar de qué arma partió.

Paro de colectivos

"La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice BASTA y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector", denunciaba el comunicado firmado por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.



Los colectiveros de las líneas 620 y 382, que prestan servicio en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, continuaron todo el martes realizando un paro total de actividades en "solidaridad" con Daniel Barrientos.



"Seguimos en Laferrere, con un paro de las dos líneas 620 y 382, ahora estamos en el velatorio del compañero Barrientos. Hasta hoy a las 24 vamos a estar de paro en las dos líneas. Y nos vamos a volver a reunir en asamblea para decidir cómo seguimos con nuestros reclamos", dijo Antonio Strazzeri, uno de los delegados gremiales de la línea 620, en la puerta de la funeraria.