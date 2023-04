El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, estuvo en Salta para firmar convenios con el Ministerio de Educación de la provincia y acompañando diversas políticas de la Universidad Nacional de Salta. En su recorrido se refirió a la ampliación de una hora más en las escuelas primarias de jornada simple de todo el país, y aseguró que el 80% de las primarias estatales que mantenían esa modalidad ya cuentan con su extensión horaria.

Perczyk dijo que resta resolver las situaciones de algunas decenas de instituciones, pero agregó que está en condiciones de afirmar que el país mantendrá el cien por ciento de las escuelas estatales simples con una hora más de clases.

Con esta incorporación se agregarán 38 días más de clases en un año, lo que representa un 25% más de acuerdo al calendario escolar. "Una hora más de clase por día significa que las chicas y los chicos que empiezan su escolaridad el año que viene, al final de los seis años, habrán completado el equivalente a 1 ciclo lectivo más", sostuvo el ministro. Es "una política que tenemos que defender los que nos dedicamos a la educación, los diferentes espacios políticos, las familias y los docentes", porque es "un avance y una inversión para que nuestros hijos", ante la posibilidad de que "tengan más horas de clases y aprendan más de lengua y matemática". "Es un acuerdo que todos los argentinos tenemos que expresar", insistió.

De acuerdo al registro que lleva adelante la cartera nacional, en Salta, 172 instituciones estatales agregaron una hora más. Ayer el ministro firmó un acta complementaria con su par provincial, Matías Cánepa, donde quedó asentada la decisión de ampliar la jornada escolar en las escuelas primarias estatales de la provincia.

En julio del año pasado el Ministerio de Educación de la Nación anunció el programa, el cual fue aprobado por unanimidad por todas las provincias en el Consejo Federal de Educación (CFE). Perczyk recordó que la medida se dio después de que se analizara cómo repercutió que niños y niñas no tuvieran clases por las medidas de aislamiento adoptadas a raíz de la pandemia de la covid-19. En ese sentido, dijo que se evidenció que los estudiantes que poseían menores ingresos tuvieron un retroceso importante en el acceso a la educación.

Es por ello que esperan expectantes los resultados obtenidos en las Pruebas Aprender 2022, año en que ya se implementó una hora más en algunas instituciones, se dio una presencialidad plena y una mayor escolarización que a su vez tuvo un incremento en la entrega de libros. En ese sentido, aseguró que el gobierno nacional realizó un gran esfuerzo político en adoptar la medida, sobre todo, porque "la escuela primaria argentina no se tocaba desde hace 120 años".

"La ampliación del horario es porque entendemos que tenemos que construir más igualdad en Argentina", agregó, asegurando que con esta medidad se disminuyen los niveles de desigualdad. La provincia de Salta adoptó la medida desde agosto del año pasado cuando se empezó a implementar en 173 escuelas rurales. Aún se continúa trabajando en instituciones de la capital salteña, puesto que están buscando la mejor estrategia para sumar una hora más en edificios donde se enseñan los tres niveles educativos: primario, secundario y terciario.

"Hay que construir un acuerdo en Argentina para que nuestros hijos aprendan más", aseguró el ministro Perczyk y en este sentido destacó la horaria y la inversión que se está realizando en educación técnica. El funcionario participó de la apertura del III Encuentro Regional de Educación Técnico Profesional del NOA, en el que delegaciones de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Salta debaten y analizan políticas públicas vinculadas al sector.

Allí destacó que se están construyendo cien nuevas escuelas en el país, siete de las cuales están en Salta. "También estamos en el camino de duplicar la matrícula, la educación profesional secundaria para nosotros es un recorrido educativo muy importante, ya que es la posibilidad que tienen chicos y chicas que se habían ido de la escuela de terminar la escuela secundaria e insertarse en el mundo del trabajo”, sostuvo. Y continuó: “Hemos logrado pasar del 9% de estudiantes en la escuela técnica al 17%". Además, contó que se duplicó la cantidad de mujeres que estudian en la escuela técnica, ya que se pasó de un 15% al 35%. "No hay ninguna explicación para que no lleguemos al 50", manifestó.

En favor de la carrera de medicina

Perczyk también estuvo en la Universidad Nacional de Salta, donde participó de la entrega de 1500 certificados a las y los estudiantes que asistieron a las diferentes capacitaciones que se desarrollaron en los Centros de Extensión (CEUNSa) desplegados en diferentes departamentos de la provincia.



Perczyk y Hoyos en la UNSa.

Durante el acto, el ministro adelantó que se trabajará para fortalecer el dictado de la carrera de medicina, después de atender a los pedidos del rector de la Universidad, Daniel Hoyos, y del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. "La Universidad va a tener el presupuesto para ampliar las vacantes y para garantizar que los chicos y chicas estudien en una universidad con las condiciones que tengan que tener", afirmó Perczyk.

El rector relató cómo se originaron los CEUNSa e hizo hincapié en la importancia del lugar de la Universidad en la sociedad para romper la burbuja en la que tradicionalmente estuvo: “Queríamos ir a los barrios y hoy son 1500 los estudiantes”, subrayó. Mientras que el funcionario nacional afirmó que se trataba de un "acto excepcional" porque se "mezclaron los que no estamos mezclados nunca: los chicos de la primaria y secundaria, sus papás; trabajadores que no se pudieron formar en su momento, eso hace a un país y provincia enormes”. “Es un cambio consciente del sistema universitario. La universidad empieza a mirar a quienes no siempre miró”, manifestó.