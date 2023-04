#Pantallazos Si estás para documentales y andás por La Plata, hoy son las últimas funciones gratuitas en el Cine Municipal Select de Desamparados bajo el agua, de Uriel Fernández, que recupera relatos de la inundación platense de 2013. Si te la das de valiente, el ciclo Dulces sueños promete cine de terror con la nueva Carrie, la argentina Lo inevitable y muchas más, los jueves a las 22 por AMC. Y si estás para competiciones de TV, arrancaron la de cantantes drag Queen of the Universe en camino en Paramount+; y la de artistas latinos urbanos La firma, de Netflix, que tiene a Nikki Nicole, Rauw Alejandro, Yandel, Tainy y Lex Borrero buscando "la próxima estrella".

#HayTablas Una familia oriental afronta los fantasmas del suicidio adolescente en Luntai, una tragedia chinoargentina, de Malena Pérez Bergallo (jueves, Complejo Teatral Ítaca). Identidad, discriminación, justicia y adopción se entrecruzan en la versión argentina de AKA (Also Known As), con Lucas Pose y banda en vivo (7/4, CC 25 de Mayo). Además, la obra Fiesta en el jardín reestrena el 7/4 por seis únicas funciones, los viernes a las 23.15 hasta el 12/5 en TIMBRe4.

#VamosLosPibes Mientras la AFA calienta motores para ser la sede improvisada, desde mayo, del Mundial de fútbol masculino sub-20 (al que entró por la chimenea al convertirse en organizadora); ya podés seguir los partidos de la Selección Argentina adolescente: empezó el torneo sudamericano sub 17 de varones, la pibada argentina ganó sus partidos con Venezuela y Bolivia, y ahora tocan Perú (6/4) y Paraguay (8/4).

#DeVisitante El chico terrible de la electrónica australiana Partiboi69 tendrá su debut argentino en Uniclub (21/4). Los postpunks ingleses Dry Cleaning harán doblete con shows en Mar del Plata (14/5, con los locales Altocamet y Buenos Vampiros) y en Niceto Club (16/5). Y en este segundo trimestre se acercan los shows de los mexicanos Reik en el Movistar Arena (29/4), de los neerlandeses Pestilence en The Roxy Live (1/5), de los belgas Amelie Lens y Farrago en Madero Boardwalk (4/5), de la estadounidense Alicia Keys en el Movistar Arena (7/5), del uruguayo Cardellino en el Luna Park (20/5), del australiano Flume en Obras (31/5), del yanqui Steve Vai en el Luna Park (6/6) y del húngaro Jay Lumen en el Auditorio Bustelo de Mendoza (16/6).



#Cursos&Concursos Abrió nueva convocatoria del Catálogo Código Provincia, que permite formar parte de playlists, eventos y festivales organizados por la provincia de Buenos Aires y está dirigido a bandas, solistas, artistas sonorxs y demás integrantes del sector musical, como sellos, estudios y mánagers. Y en la misma órbita salió el Primer Concurso de Cultura, Arte y Tecnologías, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que hasta el 30/4 seleccionará proyectos tecnológicos sobre innovación, accesibilidad e industrias creativas para dar estímulos de hasta 300 mil pesos y premios adquisición para su exhibición en museos provinciales.



#DeCatálogo Siempre hay alguien debutando, como hacen en su primer disco la tribu audiovisual La Forastería (Cirugía al alma), el baterista y productor de música electrónica Mart1nlc (La fuerza invisible), el combo porteño Lo Que Nos Cuentan (Pánico, locura y amor), los indies cancioneros Vicente Colombo (Para: Miriam), el modelo y cantautor de pop épico Dease (ANFIS|BENA) o la cantautora conurbana Sofía Uzal (Desde lejos). Y también siempre hay alguien repitiendo, como confirman el segundo EP de la cancionista cordobesa Ile Pez (Tu risa es el fuerte, que en YouTube trae animaciones de Fernando Gómez) y los segundos discos de Facu Iñigo (Últimos reportes), de Popi Tass (Buen viaje) y de Sofi Aristarain (30-40, "manifiesto antipatriarcal sobre la mediana edad", arreglado por Javier Lewkowicz).





