El Instituto Nacional del Teatro (INT) formó parte del duro revés que le propinó la Cámara de Diputados en sesión especial a Javier Milei en la maratónica sesión de este miércoles que siguió hasta la madrugada: los legisladores rechazaron, con 134 votos en contra, 68 a favor y tres abstenciones, el decreto 345, que establecía la disolución, fusión y transformación de organismos históricos del área de cultura. La batalla, que también involucra a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, continúa en el Senado.



La votación en torno al decreto 345 ocurrió alrededor de las 0.30 y enseguida la noticia comenzó a circular por grupos de WhatsApp. "Ahora el Senado. Gracias a todes por la lucha", se lee, por ejemplo, en el flyer que difundió la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), una de las muchas entidades que lucharon todos estos meses por que el organismo de fomento del teatro en todo el país no perdiera su esencia.

En mayo se publicaron dos decretos en el Boletín Oficial que ponían en jaque a varios organismos culturales, el 345 y el 346. El primero convertía al INT en una "unidad organizativa" de la Secretaría de Cultura, disolviendo su consejo de dirección y la representación provincial. En su reemplazo creó un consejo asesor con carácter ad honorem. Este decreto, además, afectaba a los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip); y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Desde la publicación del decreto el 22 de mayo la comunidad teatral se encuentra en estado de alerta y luchó por distintas vías para revertir lo que considera, directamente, el cierre del organismo que otorga subsidios a la actividad a nivel federal. La legislativa es una de esas vías; otras son la calle, con diversas movilizaciones, y la judicial. La defensa de la autarquía y el federalismo del INT es una lucha que llevan en conjunto la Asociación Argentina de Actores (AAA), Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA), Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE), la Secretaría de Cultura de la CGT, CTA, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y Espacios Escénicos Autónomos (Escena), entre otras. Este mismo miércoles, la comunidad teatral estuvo por la tarde en la puerta del Congreso.



A principios de julio se había frustrado una oportunidad para el rechazo de la norma por parte de la Cámara. Carolina Gaillard, legisladora de Unión por la Patria (UxP), había llegado a pedir sobre tablas que el asunto fuera incorporado al temario de la sesión especial solicitada entonces por el bloque Democracia para Siempre y otros radicales. El intento quedó frustrado ya que, tras un encontronazo entre representantes de UxP y La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por levantada la sesión. Este jueves tras la votación, la diputada publicó en su cuenta de X: "Logramos rechazar el decreto delegado 345/2025 que disuelve de manera encubierta al Instituto Nacional del Teatro y a la CONABIP. Ahora queda que Senado Argentina lo rechace para que quede sin efectos. Gol para el lado de la cultura".

Puntos clave del DNU derogado

El decreto disponía, además, la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración". Y quitaba la autarquía o el estatus de organismo desconcentrado a otras instituciones emblemáticas, convirtiéndolas en unidades dependientes de la Secretaría de Cultura: Instituto Nacional Sanmartiniano; Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (Museo Evita); Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; CONABIP.

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Noticia en desarrollo