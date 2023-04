Hay conmoción en todas la sociedad argentina tras el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de colectivo de la Línea 620 al que asesinaron cuando estaba trabajando en La Matanza. En exclusiva, te mostramos cómo es el recorrido que hacía la víctima y que ahora hace su compañero, Gustavo Juárez.



"Hoy cuesta volver a trabajar después de lo que pasó, de la inseguridad que venimos pasando, todos vivimos lo mismo, todos somos Daniel y salimos con miedo", dijo Gustavo Juárez a Telenueve. La línea 620 es una línea de colectivos que opera dentro del partido de La Matanza. Los diferentes ramales recorren las localidades de Lomas del Mirador, Ramos Mejía, San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino.

"No hay luminarias, yo salgo a oscuras, no hay un patrullero ni una presencia policial, tenés que salir tanteando viendo sombras porque no se dignan a poner una luz", contó sobre la zona del kilómetro 32, a pocas cuadras de la ruta 3, donde él vive. "Siempre salís con miedo, lamentablemente salgo con un cuchillo en el puño", reveló.

Cómo fue el crimen de Daniel Barrientos

Según informaron fuentes policiales, dos personas subieron al colectivo que conducía Daniel Barrientos este lunes de madrugada para robar. Al escuchar la voz de alto de uno de los pasajeros, que era policía, comenzaron a disparar y una de las balas dio en el pecho del chofer. El hombre recibió un disparo en el pecho y murió.

Ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando circulaba por el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. La víctima, tenía 55 años y estaba próximo a jubilarse.

