El Gobierno porteño dio a conocer cómo funcionarán los servicios públicos este fin de semana extra largo, que comienza el jueves 6 de abril y se extenderá hasta el domingo 9, por la Semana Santa.

En este sentido, las guardias de los distintos hospitales que dependen del Ejecutivo de la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Emergencia funcionarán con normalidad.

A su vez, los vacunatorios COVID-19 - ubicados en el Club San Lorenzo, Centro Islámico, Aristóbulo del Valle y Museo de Arte Español Enrique Larreta- abrirán con esquema de fin de semana.

Los cementerios realizarán inhumaciones en la sede de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio será en el horario de 7.30 a 14 horas.

En tanto que las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y Dirección General de Rentas (DGR), y el Registro Civil, permanecerán cerradas.

Recolección de residuos y estacionamiento

Desde el gobierno de la Ciudad informaron que la recolección de residuos funcionará de manera habitual. De igual forma, tanto la Policía, como los Bomberos de la Ciudad,el servicio de Emergencias Línea 911, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias línea 103 permanecerán activos toda la jornada.

El estacionamiento estará permitido sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. Pero no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal. El estacionamiento medido tendrá vigencia el jueves, pero no el viernes.

La Verificación Técnica Vehicular se podrá realizar solo el jueves. Viernes y sábado permanecerá cerrado.



Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia, y de 17 a 21 en sentido al Centro.



Por último, el registro de licencias para conducir, sede Roca permanecerá cerrado, pero la pista de aprendizaje estará abierta y funcionará normalmente. Para poder utilizar el espacio de forma segura y responsable,hay que sacar turno online en https://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/practicas-de-manejo.

Cómo funcionará el servicio de subtes y premetro

El jueves el servicio funcionará con horario de sábado: de 6 a 23 y 24, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

El viernes regirá el horario de domingo o feriado: de 8 a 22 y 22.30, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

El premetro funcionará el jueves de 6 a 21 y 21.30; y el viernes de 8 a 21 y 21.30.

