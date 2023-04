A dos semanas de haber sido denunciado públicamente de abuso sexual a un menor, el conductor Jay Mammon decidió irse del país. Este miércoles por la noche partió en un vuelo a España. “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, declaró en el aeropuerto de Ezeiza, justo antes de partir.



Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, había sido denunciado por Lucas Benvenuto, quien afirmó haber sido abusado sexualmente por parte del artista cuando tenía 14 años.

El joven denunció los hechos ante la Justicia en 2020, pero la causa se cerró en 2021, luego de que el juez de instrucción, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acción había prescripto por el tiempo transcurrido.

Tras el escándalo en los medios, Mammón hizo un descargo en sus redes sociales en los que negó las acusaciones de Benvenuto. Días después, en una entrevista de televisión, volvió a desmentir los hechos y afirmó que tuvo “un vínculo hermoso” con el joven denunciante.

Tras el revuelo que generó la situación, el presentador decidió irse de la Argentina este miércoles y, en diálogo con LAM, afirmó que “no hay rescisión” con Telefé, el canal en donde conduce su programa La Peña del Morfi.

Mammon se limitó a responder que aprovechará el viaje para “relajar la cabeza” y descansar pero prefirió no dar más detalles ni responder a las últimas declaraciones del denunciante. “No tengo nada que decir”, expresó el músico y procedió a ignorar al movilero y embarcar.

Cuál fue la denuncia contra Jey Mammon

En los últimos días, y tras la detención de Marcelo Corazza, productor de Telefe, en el marco de una investigación por corrupción de menores, se hizo tendencia en redes el nombre de Jey Mammon, luego de que muchos asumieran que era el hombre al que se refería el denunciante Lucas Benvenuto, quien tras confesar las supuestas conversaciones de índole sexual que mantuvo con Corazza, reveló que había tenido una relación cuando era menor de edad "con un conductor y músico" del canal de la familia.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó? Él tenía 32 y yo, 14", contó en la nota.

Luego de sus declaraciones, las redes sociales estallaron con la noticia y señalaron al conductor de Morfi como el protagonista de la denuncia. Minutos más tarde, fue el propio Benvenuto el que confirmó que se trataba de Mammón.

Los descargos de Jey Mammón

Días más tarde, Mammon publicó en sus redes sociales un video de descargo. “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", manifestó el músico, quien admitió haber mantenido un vínculo sexoafectivo con su denunciante, pero negó que fuera a sus 14 años y los delitos que se le imputan.

En una nota con C5N, Mammon sostuvo que “Lucas fue un vínculo amoroso hermoso”. “Digo vínculo porque una cosa es una relación y otra un vínculo. Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo y te volvés a ver. Tuve un vínculo fuerte con él, por eso digo que fue muy lindo. Implicó hasta que le componga una canción, una de las pocas de amor que compuse en mi vida”, agregó.

“A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, planteó el conductor de TV.

En las últimas horas, Benvenuto volvió a ratificar su denuncia. “Cuando yo tenía 16 años fue cuando se metió sentimentalmente conmigo. Si bien lo que me hizo a los 14 es grave, yo lo sentí menos grave que lo que me hizo a los 16", expresó en un vivo en Instagram, y contó que para cuando tenía esa edad “existió la propuesta de ser novios”.

“De los 14 años hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicológica. Era atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Solamente nos juntabamos para tener relaciones, fui como un fantasma y me lo hizo saber de muchas formas a los 14. Fueron formas muy crueles para lograr que yo vaya siempre a la cama”, afirmó Benvenuto.

Seguí leyendo: