TEATRO

Los hombres vuelven al monte

Se despide esta obra con dramaturgia y dirección de Fabián Diaz, que reconstruye dos historias: la de un hijo que se instala en el monte buscando a su padre que ha desaparecido, soportando el calor, el hambre y la sed hasta las últimas consecuencias. Y la historia de un héroe de Malvinas que se convierte en un bandido rural, escapando al monte para asaltar a los puesteros, cazar animales, incendiar pastizales. Estas historias y todos los personajes que las construyen, habitan en el cuerpo de un solo actor. Un cuerpo que se despliega en el espacio infinito del monte hasta prenderse fuego y desaparecer. El vestuario y la escenografía son de Isabel Gual, iluminación de David Seldes, música original de Patricia Casares, los músicos son Juan Pablo Casares y Demian Luaces, y la asistencia de dirección es de Naiquen Aranda y Noelia Galera. Con Iván Moschner.

Jueves a las 21, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $1700.

Frenkeltronic

Una obra que borra los límites entre la música y las disciplinas artísticas del cuerpo en movimiento y de la acción teatral, a cargo del músico Diego Frenkel y las bailarinas Carla Rímola y Victoria Delfino. En 2019 Frenkel editó Frenkeltronic, su primer álbum de música electrónica, con diez canciones. El proyecto se completa con esta presentación en vivo. Es danza, es música, es electrólisis en el cuerpo del espectador, incitado hipnóticamente a la contemplación introspectiva o al inevitable movimiento rítmico de su cuerpo. Por sólo dos domingos. Entradas en http://centroculturalrecoleta.org/agenda/frenkeltronic-la-performance.

Domingos 16 de abril y 7 de mayo, a las 19.30, en la sala Villa Villa, Centor Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $2000.

MÚSICA

Fogones nocturnos

Con otro de sus grandes temas de esta prolífica última época, “Marta”, en el lado B, Sol Bassa acaba de editar un hermoso simple en vinilo rojo, cuya realización fue posible gracias a haber sido seleccionado en la convocatoria de fomento del Inamu. Este lanzamiento es la frutilla sobre la torta de los últimos trabajos de Bassa, una blusera de Coghlan que se ha terminado de revelar, con la edición –pandemia mediante– de un EP titulado Errores coleccionables y su último disco, el tercero de su carrera, Océano rojo, como una guitarrista de lujo y –especialmente– una gran compositora de canciones. Los dos temazos que estelarizan este flamante simple se pueden disfrutar también online, y seguramente formarán también parte del inminente disco en vivo que Bassa no deja de anunciar en sus shows, siempre entusiastas y electrizantes.

Laura Citarella

La directora de Trenque Lauquen, un inesperado fenómeno cinematográfico protagonizado por Laura Paredes que sigue presentándose a sala llena en el Malba, además de formar parte de El Pampero Cine también es cantante. Los que presten atención la podrán escuchar poniendo su voz en algunos de los seudo-hits que se escuchan de fondo en las escenas de la película donde suena la radio, compuestos especialmente por sus colegas pletenses Ramiro García Morete (autor del leit motiv del film, “Los caminos”) y Lautaro Barceló. Pero quienes quieran acercarse realmente a sus canciones, deberán ir a su bandcamp, donde aún se puede escuchar su primer y único disco solista, titulado simplemente Laura Citarella. Fue editado originalmente en el 2009 y la producción corrió por parte de Juan Stewart. Se recomienda empezar por “Blues nuevo”, y luego dejarse llevar.

ONLINE

Viaje al centro de la Tierra

Publicada en 1864, Voyage au centre de la Terre se convirtió con el paso del tiempo en uno de los títulos más populares del canon literario de Jules Verne. Las adaptaciones al cine, sin embargo, no han sido tantas, y la versión de 1959 con James Mason en el rol del profesor Oliver Lindenbrook sigue siendo la más recordada por varias generaciones de espectadores. Disney+ acaba de lanzar una nueva relectura del texto destinada al público más pequeño. Producida en México con un reparto de ese país y algunos invitados de otras latitudes (Gabriel Goity se presenta como el mismísimo Verne), los protagonistas son ahora un grupo de chicos y chicas, el pozo hacia el interior de la Tierra se ha transformado en un portal que se abre a otra dimensión y, previsiblemente, además de descubrir un mundo fascinante la pandilla deberá luchar para proteger el equilibrio ecológico del planeta. Con una pizca de Spy Kids en la mezcla, el concepto del multiverso sigue empapando la producción audiovisual contemporánea.

Royal Crackers

Cualquier parecido con la exitosa serie Succession es, ¿casual? Como fuere, la nueva producción animada para adultos disponible en HBO Max relata las luchas intestinas de la familia Hornsby luego de que el patriarca queda incapacitado (léase, en coma) para seguir manejando la empresa. ¿Se dedican al petróleo, las altas finanzas o el entretenimiento global? No, los Hornsby son dueños de una de las compañías de galletitas saladas (las crackers del título) más poderosas del país, y sus dividendos hacen que cada uno de ellos desee llevarse una buena porción del queso. Los tres primeros capítulos ya pueden disfrutarse; el resto llegará semanalmente todos los domingos, pegados a las aventuras del clan Roy.

CINE

Ciclo Peña

A finales del año pasado, tres revistas de cine publicaron una encuesta sobre las mejores películas de la historia del cine argentino, que se vio reflejada en un ciclo de proyecciones en tres sedes, el Malba, la ENERC y el CCK. Como posible lado B de ese esfuerzo, el programa denominado “Fuera de la encuesta” ofrece –en las mismas sedes y durante todo el mes de abril– unas cincuenta películas esenciales que “sin embargo, no lograron ni un solo voto. La intención es la misma que animó la encuesta y el ciclo previo: conocer mejor nuestro cine, divulgarlo, discutirlo”, según puede leerse en el texto de presentación. Hay títulos poco vistos como La hora de María y el pájaro de oro, de Rodolfo Kuhn, y El habilitado, de Jorge Cedrón, pero también largometrajes recientes como La araña vampiro, de Gabriel Medina. Hoy, en continuado y a partir de las 18, podrán verse en el Malba Un muro de silencio, de Lita Stantic (foto), Cuatreros, de Albertina Carri y Bajo el signo de la patria, de René Mugica.

Air: la historia detrás del logo

El título local puede ser algo mentiroso, ya que la nueva película de Ben Affleck como director (también se reserva un papel secundario) no gira alrededor de los inicios de la famosa marca de calzado deportivo Nike. En realidad, la historia –basada desde luego en hechos muy reales– reconstruye el tortuoso proceso de seducción y disuasión que llevó al basquetbolista Michael Jordan a firmar un contrato exclusivo con esa compañía y no con las más poderosas Adidas y Converse. Puede sonar poco atractivo como base de un film de ficción, pero el guion de Alex Convery, la dirección de Affleck y la actuación central de Matt Damon logran transformar esa idas y vueltas comerciales en buen material narrativo.

TV

Karen Pirie

Siguiendo el modelo británico de miniseries limitadas a pocos episodios, esta nueva producción de la cadena ITV sigue los pasos de la joven detective escocesa Karen Pirie, creada a imagen y semejanza de las novelas del escritor Val McDermid e interpretada por la actriz Lauren Lyle, uno de los rostros recurrentes de Outlander. En esta primera temporada (la segunda ya está en camino), Pirie reabre la investigación de un homicidio que ha sido objeto de devoción de un podcast sobre crímenes reales. A medida que profundiza en las pistas, se vuelve evidente que la mujer asesinada y quienes la rodeaban guardan unos cuantos secretos inconfesables. Respecto de su particular tono, la crítica Lucy Mangan del diario The Guardian escribió que “es un verdadero alivio cuando un drama criminal no tiene miedo de ser divertido. La mayoría cae en la trampa de prohibirles a sus personajes reaccionar con humor, como hace la mayoría de los seres humanos, instintivamente”.

Lunes a las 20.30, por Film & Arts.

Wreck

Otra serie gestada en las islas del Reino Unido, en este caso con mucho más humor y terror en primer plano. Oscar Kennedy es el encargado de darle vida a Jamie, un muchacho de diecinueve años que acepta un trabajo a bordo de un crucero, el lujoso Sacramentum, con la intención oculta de descubrir qué le pasó a su hermana, desaparecida bajo extrañas circunstancias. No pasa mucho tiempo hasta que una serie de crímenes comienza a teñir el barco de color rojo. Su creador, el guionista Ryan J. Brown, explicó que “como gay y fan del terror, creo que en el cine de horror lo queer casi siempre ha sido subtexto, algo codificado. Así que pensé: bueno, dejemos de lado el subtexto”.

Domingos a las 22, por AMC.