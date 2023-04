La presentación de hoy será la única y según Carlos Quilici “la más importante del año, porque es en un teatro, porque cuenta con la presencia de Leonel Capitano –cantante de la orquesta de las primeras épocas–, y obviamente por la presencia del maestro Cholo Montironi como broche de oro. También es la oportunidad de ver una orquesta en vivo, cuando hay mucha gente que incluso no es del palo y nunca vio una orquesta así, con la energía y heterogeneidad de chicos y chicas de distintas edades que tiene”. Hoy a las 21, Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza) recibe a la Orquesta de Carlos Quilici para la presentación de Nosotros los del tango, el nuevo álbum de la agrupación, con composiciones nuevas de Carlos Quilici y Cholo Montironi, en colaboración con Lautaro Kaller y Leonel Capitano.

“Estar en una orquesta así es una militancia, porque no es algo que nadie haga por un interés que no sea artístico. Convengamos en que no hay mucho trabajo para una orquesta numerosa, y los ingresos que podemos tener son mínimos; por eso, lo que se hace es por amor a la música, al tango y a la orquesta”, continúa Quilici en diálogo con Rosario/12. “A la orquesta la formé en el 2010, en la Escuela de Música de la UNR, y además de tocar tangos clásicos siempre puse en el repertorio mis composiciones; tengo muchas inquietudes compositivas y permanentemente hemos tocado tangos míos. Con la orquesta tenemos un disco grabado en vivo, en una gira (En vivo en Oslo, 2015), donde hay tangos clásicos y algunas cositas mías, donde canta Leonel Capitano. Siempre tuve la inquietud de hacer un disco de estudio con todas las composiciones nuevas, pero por diversos factores se fue posponiendo, a veces porque algunos músicos se van y hay que reemplazarlos, también porque vino la pandemia. Además, la logística de grabar un disco con una orquesta no es sencilla”, agrega.

Nosotros los del tango cuenta con la presencia de Cholo Montironi, y el título del disco cifra una historia, que los tangueros de la ciudad sabrán reconocer. Según Quilici: “Durante el año pasado grabamos una serie de tangos míos, algunos con letra mía, otros con letra de Capitano y Lautaro Kaller. Y a su vez, como también venimos trabajando con el querido maestro Cholo Montironi en muchas de nuestras presentaciones, hemos grabado con él composiciones suyas, además de un dúo de bandoneones con tango clásico para cerrar el disco. Un tiempo antes de la pandemia, el programa de radio de mi viejo cumplió 50 años (A todo tango, de Gerardo Quilici), y con Lautaro Kaller le dedicamos un tema, “Sobrándole al día”, que está en el disco; y el Cholo le dedicó un tango también, “Nosotros los del tango (a Gerardo Quilici)”, cuyo título es la expresión que mi viejo dice todas las noches al iniciar el programa. El tango obviamente que lo grabamos, con la orquesta y el Cholo, y decidimos tomarlo también como el título del disco”.

-Hay un video en tu canal de YouTube con este tango, donde puede verse la interacción entre la orquesta y el Cholo, todos de edades tan variadas. Lo que pasa ahí es único.

-Eso es importantísimo, fijate que hay de 20 a 92 años. Es como la broma que hizo uno de los violinistas de la orquesta, el “Pachi” (Federico Gayoso): somos como los juegos de mesa que dicen “de 5 a 90 años” (risas). Eso es algo que enriquece, porque hay un intercambio que no es solo musical, y se puede transmitir desde la vivencia generacional de cada uno, así como desde la experiencia del Cholo. Todo eso es algo que se refleja también en la música y es altamente positivo que así suceda.

La concreción del disco es también la expresión de un recorrido que lo hizo posible; como explica Quilici: “El disco es una construcción colectiva; ésta es una orquesta autogestiva, independiente, todo es a pulmón. No solo es resultado del esfuerzo realizado por los miembros actuales, sino también de todos los chicos y las chicas que han pasado por las filas y que por diversos motivos ya no están. Es justo mencionarlo, porque no se trata solamente del plantel actual, sino de un trayecto de años, durante el cual se ensayó, y se generaron los temas y el estilo. Por otro lado, por el momento el disco no va a estar en las plataformas digitales, lo estamos distribuyendo de manera privada para que la gente pueda comprarlo y colaborar con esta inversión, que no es solo artística sino también económica. Las plataformas no te pagan nada considerable cuando no sos un artista muy popular. Quien quiera colaborar o conseguir el disco puede contactarme a través de mi correo ([email protected]), y se lo enviamos. En un futuro lo vamos a subir, tampoco puede quedar por fuera del sistema, pero por el momento es la manera que encontramos para un poco solventar los gastos que representa un proyecto así, con todo lo que implica la grabación, la mezcla, la edición y la masterización”.

La Orquesta de Carlos Quilici (dirección y arreglos) está conformada por Carlos Quilici, Ciro Barbero, Santiago Federici (bandoneones); Briseida Alejo Ortega, Antonio Fernández, Federico “Pachi” Gayoso (violines); Amy Múnchgesang (viola) (Federico Vivani en la grabación); Andrés Lagos (violonchelo); Jeremías Serpi (contrabajo); Marita Durá (piano); Leonel Capitano (voz). Invitado especial en bandoneón: Rodolfo “Cholo” Montironi.