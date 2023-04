“Lo que arregló la actual conducción de nuestra organización es insostenible, hay que reabrir la paritaria con urgencia para mejorar el poder adquisitivo de quienes con su capacidad y esfuerzo honran la educación todos los días”, sostuvo la dirigente de Sadop María Lazzaro, consultada respecto de la situación salarial de los docentes privados santafesinos. “La inflación no para y va mucho más rápido que los aumentos fijados en la última negociación salarial, que no da respuesta a las legítimas expectativas de la docencia de contar con ingresos dignos”, señaló la candidata a secretaria general de Sadop Rosario por la lista Celeste y Blanca. “El mes pasado la canasta básica aumentó en todos sus rubros, promediando más de un 7 por ciento. Con este panorama, hay que garantizar un piso salarial de 275 mil pesos mensuales, que es lo que necesita una familia para no estar bajo la línea de la pobreza. Lamentablemente, estamos lejos de eso”, remarcó. “Vamos a impulsar el reclamo de reapertura de paritarias y ojalá se entienda que nuestro sindicato tiene que estar al servicio de sus afiliados y afiliadas y defender sus derechos”, expresó Lazzaro.