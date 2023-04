El ex presidente Mauricio Macri y la diputada María Eugenia Vidal fueron los primeros en salir a criticar la decisión del jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar elecciones concurrentes en la Ciudad. "El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este", sentenció Vidal en un tuit a poco de conocerse la decisión de Larreta, y Macri poco después compartió el mensaje de la ex gobernadora para sostener: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

"No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", señaló Vidal en su mensaje en las redes sociales para salir al cruce de la decisión de Larreta, que había sido rechazada tanto por Macri como por la presidente del PRO, Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich tuiteó algunos minutos después: ratificó su rechazo a la decisión de Larreta y recordó en un video palabras del propio jefe de Gobierno en las que aseguraba que “está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”.



"Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro", lanzó Bullrich, también precandidata presidencial.



El radicalismo y la Coalición Cívica festejaron la decisión de Larreta

En paralelo a las críticas que Larreta recibió de los máximos referentes del PRO, el precandidato presidencial recibió --difícil pensar en casualidades-- el respaldo del también precandidato por la UCR Gerardo Morales y de la diputada y vocera de Elisa Carrió, Paula Oliveto.



Tanto Morales como Oliveto eligieron destacar la decisión de llamar a las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires a través del sistema de voto electrónico, esquivando el punto de las críticas de las figuras del PRO, que es el de separar el sistema de la elección local de la nacional, a pesar de compartir la fecha en la que se irá a las urnas.

"Apoyo la medida tomada por Horacio Rodríguez Larreta. La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional", salió Morales a respaldar a Larreta.

Aunque estén lanzados ambos en una precandidatura presidencial para las PASO dentro de Juntos por el Cambio, no se trata del primer guiño de Morales a Larreta, ya que en febrero pasado lanzó que el jefe de gobierno podría ser su candidato a vicepresidente.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica --la tercer pata de la alianza de centro derecha-- también respaldó la decisión de Larreta. "La boleta única es parte de la plataforma de JxC y la Ciudad la tiene en su Código", escribió Oliveto, quien a diferencia de Morales también eligió meterse en la interna del PRO: "No se cambian las reglas, sino que se respeta la Ley".

En ese tono, la diputada nacional de la Coalición Cívica continúo con la cruzada de la líder Elisa Carrió contra Jorge Macri, el secretario de gobierno porteño, primo y candidato de el ex presidente Mauricio Macri. "Imponer por las redes una posición o un candidato ya lo vivimos los argentinos y así estamos. Es unidos y respetándonos", dijo Oliveto.

La semana pasada, el legislador de la CC Facundo Del Gaiso había destapado esa cruzada al publicar en redes un argumento para impugnar la candidatura del ex intendente de Vicente López. Entretelones, Carrió resplado como candidato a uno de los delfines de Larreta, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y respalda que haya interna en la Ciudad. La convocatoria a las elecciones concurrentes buscan habilitar esa disputa.





Las elecciones concurrentes en CABA

Larreta confirmó este mediodía que unificará las elecciones de la porteñas y nacionales, bajo el formato de elecciones concurrentes, por lo que los precandidatos de la Ciudad se votarán separados de los nacionales con el sistema de voto electrónico. El precandidato presidencial no solo desobedeció el pedido público de Macri sino que en su mensaje para comunicar el llamado a elecciones concurrentes se encargó de destacar que fue el expresidente y exjefe de gobierno porteño quien impulsó el voto electrónico.

Macri había utilizado un último recurso ayer al exponer las diferencias a través de las redes sociales, cuando escribió: "Me consultaron hoy sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas".

En otro tuit, Vidal había anticipado el sábado el ruido interno en el PRO respecto de la decisión que se avecinaba por parte de Larreta. La aún no lazanda precandidata presidencial --quien trabaja junto al ex secretario privado de Macri Darío Nieto-- escribió: "Las discusiones ridículas y la guerra de candidaturas convirtieron a la política en un circo sin público".