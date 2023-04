Martín Lousteau, senador nacional por la Unión Cívica Radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño, festejó este lunes la convocatoria a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires que dispuso Horacio Rodríguez Larreta, con boletas tradicionales para la elección de cargos nacionales y Boleta Única Electrónica para los cargos porteños. Las declaraciones del legislador no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde varios usuarios le recordaron que en las elecciones de 2015, cuando le tocó competir contra Horacio Rodríguez Larreta, él fue uno de los principales detractores del voto electrónico.

"En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho a mi me lo mostraron... No nos querían entregar máquinas y cuando nos entregaron las máquinas vinieron hackers con un teléfono y modificaron el chip. Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos", se le escucha decir a Lousteau en una entrevista que el periodista Ari Lijalad le hizo años atrás, en la que le consultó sobre las irregularidades del voto electrónico durante el balotaje de 2015.

¿Y entonces? ¿Por qué aceptaron los resultados?, le pregunta el periodista tras escuchar las acusaciones de Lousteau. "Hay un momento de una elección donde independientemente de quién gane o quién pierda hay cosas más importantes que están en juego", se limita a responder el radical en la entrevista. Lo cierto es que después de su derrota, Lousteau fue nombrado embajador de Estados Unidos.

Todo quedó en el olvido

Este lunes, sin embargo, lejos quedaron sus sospechas sobre el voto electrónico, sistema que Larreta eligió para la elección de los cargos locales 2023. "El Código Electoral marca claramente qué es lo qué hay que hacer y es lo que decidió y comunicó el Jefe de Gobierno. La Boleta Única permite que el debate y las propuestas se enfoquen en los intereses de los porteños", aseguró Lousteau esta tarde en diálogo con La Nación+.

“Nosotros votamos todas las elecciones, desde De la Rúa en adelante, en un día separado, salvo la última: suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única electrónica porque (Mauricio) Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral”, dijo el senador.

“Me parece incomprensible el debate, por eso no hablé antes (...) Cómo podemos decir que queremos cambiar el país si no aplicamos las reglas electorales que ya nos dimos por abrumadora mayoría en la Ciudad”, cuestionó.

En este sentido, recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2017, se presentó en el Congreso un proyecto para llevar la boleta única a nivel nacional. “Lo impidió el kirchnerismo, pero ese era el deseo de JxC”, aseguró.

“Acá votamos de manera electrónica con boleta única y la defendió Vidal Macri, Ritondo. El sistema lo defienden todos, entonces a esta altura es llamativo que alguien diga que es una desilusión que se cumpla la ley. Ojalá pasemos rápido esta etapa y empecemos a debatir el país y la ciudad”, añadió el poco memorioso Lousteau, en referencia a la publicación de Macri por Twitter donde dijo estar "desilusionado" con la decisión de Larreta.

Respecto a las críticas que varios dirigentes del PRO le dedicaron en las últimas horas a Larreta, por su decisión de convocar a elecciones concurrentes y "cambiar las reglas del juego" en año electoral, respondió: “En 2015, en las PASO votamos con papel y en las generales con la boleta única electrónica. Esto de que no hay tiempo, sinceramente, no entiendo cuáles son los argumentos; ¿cómo alguien puede defender la boleta única a nivel nacional, en la provincia protestar porque no se logra y en la Ciudad que la tenemos, no usarla?”.

Respuesta a Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, volvió a referirse a la "desilusión" de Mauricio Macri. “¿Por qué se puede estar desilusionando el expresidente? ¿Por usar la Boleta Única que promovió él? ¿Por que el jefe de Gobierno actúa de acuerdo al código electoral? ¿Por que se establecen reglas de juego donde todos los candidatos pueden presentar sus propuestas y los porteños decidir?", se preguntó.

"No sé cuál es la desilusión, me llama la atención la expresión. A menos que diga que le llame la atención que las reglas sean trasparentes, que las reglas sean equitativas, que prefiere sesgar las reglas para su candidato. Sino no hay motivo para la desilusión, es incomprensible”, planteó.

Respaldo a Rodríguez Larreta por redes sociales

Más temprano, el senador realizó una cerrada defensa del anuncio de Larreta en su cuenta de Twitter, donde destacó que el jefe de Gobierno porteño "tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia, tranquilidad y facilidad para que los porteños votemos en libertad".

"Desde la consagración de nuestra autonomía a fines de los años 90, los porteños hemos elegido siempre en forma separada a nuestros gobernantes nacionales y locales, con la única excepción de las elecciones de 2019. No había ninguna razón para romper con esta marca de identidad", remarcó el radical.

Y completó. "El cumplimiento de la Ley es la mejor forma de mostrarle al país el camino del cambio y la transformación que propone Juntos por el Cambio para la Ciudad y para toda la Argentina".