Finalmente, después de una serie de reclamos y una gran movilización el miércoles pasado en la víspera de Semana Santa en reclamo por el aumento indiscriminado en el precio de las materias primas, panaderos se reunirán con el secretario de Comercio, Marías Tombolini, este martes, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo para el sector y que se garantice el cumplimiento de los valores establecidos.



La reunión fue confirmada por el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, quien dijo por AM750 que “apareció el llamado del secretario de Comercio". "Hoy por la tarde vamos a estar charlando con Tombolini. Viendo qué se puede definir respecto a la situación que atraviesa la industria”, comentó.

Para Mora, “el tema alimentos es algo que implica a todos los sectores”. Por eso, explicó, además de panaderos, asistirá a la reunión el dirigente social Rafael Klejzer, referente Nacional del Movimiento Popular La Dignidad, y contarán con el apoyo de Pablo Moyano, líder de Camioneros y co-secretario General de la CGT.

“Es algo que inquieta a todos. No va a haber salario que alcance si no se le pone un freno a los formadores de precios. No podemos estar proyectando nada si todo el tiempo te aumenta la harina, la margarina, todo lo que representa al eslabón de costos”, apuntó.

Y fue un paso más allá: “También vamos con un pedido concreto para el sector de almacenes, para que tengan aunque sea 150 productos de la canasta básica al alcance de la gente”.

Además de estas dos propuestas, Mora aseguró que van a proponer “la propuesta de comprar un molino de carácter nacional para terminar con la especulación con la harina”.