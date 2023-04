Durante los días 20, 21 y 22 de abril, con entrada libre y gratuita, el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) celebra el Día del Libro en un encuentro que, con curaduría de la escritora Beatriz Actis, incluirá talleres, conferencias, homenajes, paneles, teatro, feria de editoriales independientes y un espectáculo poético musical.

Bajo el título: ExCéntricas. Lecturas y escrituras en los márgenes, el encuentro abre la posibilidad de pensar, debatir y conocer experiencias, miradas y contrapuntos sobre estos interrogantes: ¿el paradigma de la metrópoli centraliza la producción literaria y editorial argentina, la atención crítica y mediática? ¿Cuál es el estado actual del circuito del libro? ¿Cuál es el camino para proponer alternativas a la centralización cultural?

El jueves 20, de 17 a 18.30 en la Mediateca, Cecilia Cirilli coordina el taller gráfico poético "Paisaje gráfico". La propuesta es "degustar" la obra de la escritora cordobesa Edith Vera (1925-2003) e ilustrar uno de sus poemas combinando el lenguaje escrito y el gráfico. El objetivo es producir un pequeño fanzine por cada participante a partir de materiales que se ofrecen con el taller. Los cupos son limitados; la inscripción es aquí.

El viernes 21, de 16 a 17.30, en la Mediateca (cupos limitados. Inscripción aquí), Marien Jacquier coordina "Dibujando letras", taller de lettering (letras dibujadas) para adultos. A las 18, en el Túnel 4, con presentación de Beatriz Actis, la reconocida escritora Betina González dará la charla central: “Escribir como una desubicada: el problema del centro y la periferia en la era de la corrección política”. Betina González (Villa Ballester, 1972) es doctora en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Enseña Escritura Creativa en la UBA y en la Universidad de Nueva York en Buenos Aires. A las 20.30, en el Túnel 4, se presenta la obra teatral "Retrato de familia", dirigida por Claudio Ledesma y protagonizada por Gricelda Rinaldi (Posadas, Misiones). La obra reversiona, reconstruyendo una mirada infantil, la novela “Secretos de familia” de Graciela Cabal.

El sábado 20, de 10 a 11.30 AM, en la Mediateca, la célebre dibujante Elissambura dará el taller "La historia detrás de la historia", recorrido gráfico de la creación de un libro. Se abordará el proceso de planificación, fundamentación y creación realizado para el libro “La abeja que no era joven ni vieja”, escrito por Adela Basch. Luego se hará un ejercicio guiado de ilustración. No es requisito saber dibujar. Cupos limitados. Inscripción aquí.

Y el sábado 20, de 16 a 20, el Patio de los Cipreses, alojará una Feria de editoriales independientes rosarinas, de la que participan: ADA (Asociación de Dibujantes de Rosario), AlfonZina Editoras, Beatriz Viterbo, Brumana Editora, EMR (Editorial Municipal de Rosario), Iván Rosado, La ciudad de las mujeres, Libros Silvestres, Neutrinos, Patas de cabra, Perfeito ediciones, Pequeña Ortiga, Serapis y muchas otras más.

Ese mismo día, a las 16, en el Túnel 4, cuatro escritoras de diversos lugares del país y del mundo llevarán adelante una reflexión en torno a las lenguas, las migraciones y exilios, y la posibilidad de federalizar el campo cultural. Bajo la consigna "Escritoras. La producción literaria desde las provincias", hablarán Eugenia Almeida (Unquillo, Córdoba), María Lobo (Tucumán), Olga Novo (Galicia, España – por streaming) y Melina Torres (Rosario).

Ese mismo sábado a las 18, en el Túnel 4, en la mesa de editoras "Editar desde los márgenes", con coordinación de Rosana Guardalá, se abordará la problemática de la edición y la distribución, las políticas públicas y las iniciativas independientes. Las convocadas son gestoras culturales que proponen una política de resistencia ante la demanda de uniformidad en los modos de decir: Raquel Tejerina y Natalia Peroni (Salvaje Federal), Natalia Porta López (Plan Nacional de Lecturas y Fundación Mempo Giardinelli), Daniela Gauna (Editorial Vera Cartonera - UNL) y Alejandra Bosch (Ediciones del Arroyo y Festival de Poesía de Arroyo Leyes, Santa Fe).

A las 19.30, en el Patio de los Cipreses, "Lecturas: Estela" rendirá homenaje a Estela Figueroa (Santa Fe, 1946 - 2022), poeta que desde la capital provincial produjo una de las obras más singulares de la literatura argentina, compilada en El hada que no invitaron. Obra poética reunida 1985 - 2016. Participan: Analía Giordanino, Verónica Laurino, Sonia Scarabelli, Beatriz Vignoli, Kohay Ornelas y Marilyn Contardi, junto a sus hijas Virginia Russo y Florencia Russo. A las 20.30, en el Patio de los Cipreses, cierra las jornadas el espectáculo poético-musical "Babas de diabla", que propone encuentros entre palabra y música a partir de poemas de Paola Santi Kremer y Maia Morosano, y canciones de Sofía Pasquinelli y Flor Croci.