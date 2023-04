La precandidata a presidenta Patricia Bullrich confesó que tiene un candidato para la intendencia de La Matanza, el ex arquero José Luis Chilavert. "A mí me encantaría", sostuvo la presidenta del PRO, a pesar de que el ex arquero de Vélez está en plena campaña como candidato a presidente en Paraguay, donde este 30 de abril se eligirá el próximo jefe de Estado. Chilavert, un confeso admirado de Mauricio Macri, Javier Milei y Jair Bolsonaro, figura con una baja intención de voto, alrededor del 3 por ciento. Bullrich le propone una revancha.

La presidenta del PRO sacó a relucir a su candidato a la intendencia del partido más grande del país --con 1.837.774 de habitantes, según los resultados preliminares del último censo-- en medio de las recorridas que está realizando por los partidos del Conurbano con sus precandidatos a gobernadores, el senador provincial Joaquín De La Torre y el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel.

Bullrich dijo que ella llevaría a Chilavert como candidato, durante una entrevista con Radio Continental, a pesar de que el ex arquero de Vélez ahora está concentrado en difundir su "Proyecto Chilavert" para llegar a la presidencia en su país natal. Según una encuesta de la consultora Grau y Asociados, realizada a principio de mes en Asunción, el ex jugador tiene una intención de votos del 3,1 por ciento.

Con ese porcentaje, Chilavert alcanzaría alrededor de 146.200 votos en su país, donde según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estuvieron habilitados para votar en las internas de diciempre pasado unos 4.873.706 paraguayos. El desafío de saltar de Paraguay a La Matanza sería difícil para la ex estrella de Vélez incluso manteniendo sus porcentajes, ya que en el populoso partido bonaerese la cantidad de electores habilitados para las legislativos de 2021 fueron 1.148.935 ciudadanos.

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo por ideas claras pero me dijo: 'Me voy por mi Paraguay', veremos", dejó la puerta abierta Bullrich para sumar un nombre más a la interna de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, que solo en la nómina de precandidatos a gobernador cuenta con cinco postulanes del PRO.



Bullrich consiguió en marzo de 2022 una foto con el ex arquero para sumar al álbum de campaña que comenzó a construir un año atrás. En ese momento, la presidenta del PRO destacó que "Con José Luis Chilavert coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos".

Días después, durante una entrevista con C5N, Chilavert respondió sobre cuáles eran sus ideas políticas: "Mauricio Macri y Javier Milei. Más o menos sigo esas ideas". En 2018, durante la campaña presidencial en Brasil, había usado sus redes sociales para llamar al pueblo brasileño a votar por Bolsonaro. "Despierta Brasil, Bolsonaro es la solución para poner fin al populismo ruin y barato de la región", sostuvo en su insistente discurso contra "el populismo".

Durante la entrevista, Bullrich no explicó cuáles serían las propuestas de Chilavert para gobernar el partido más populoso de la provincia, pero esbozó: "En La Matanza, lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada. La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente. En La Matanza tenés calle de tierra por todos lados, no hay cloacas, no hay seguridad".

El lunes, en una recorrida por Vicente López y San Isidro junto a Iguacel y De la Torre, la precandidata presidencial tampoco fue muy precisa al momento de comunicar sus propias propuestas de campaña: "Estamos elaborando una propuesta muy técnica pero que tiene un componente muy importante que es el cambio, el coraje", dijo.

Una de las propuestas más impulsadas por el PRO para La Matanza es la de fragmentar el municipio. Durante su gestión como gobernadora María Eugenia Vidal se mostró abierta a avanzar con un proyecto para dividir la intedencia en cuatro comunas y el debate llegó hasta el Concejo Deliberante local. Tras conocerse los datos preliminares del Censo 2022, Juntos por el Cambio volvió a la carga sobre el partido gobernado históricamente por el peronismo y sostuvo que las cifras poblaciones están sobreregistadas para ofrecerle más fondos de coparticipación provincial.