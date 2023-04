La presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, se refirió este miércoles con duros términos a la Corte Suprema. En el marco de lo que se espera que sea una masiva movilización este jueves a los Tribunales para reclamar el fin de la proscripción a la vicepresidenta, aseguró que “parecería que el Poder Judicial espera que la bala (contra Cristina Kirchner) finalmente salga”.



La movilización es convocada por un espacio integrado por organizaciones sindicales, sociales, políticas, intendentes y funcionarios que se comenzaron a organizarse con reuniones periódicas en la localidad de Ensenada. De hecho, allí asistió la propia vicepresidenta el día que se conoció la sentencia en su contra.

“Llamamos con el lema 'democracia o mafia'. Es una convocatoria de todo aquel que quiera tomarla. De todo aquel que crea que estamos en un momento que ya es muy complicado y que podría ser peor si no logramos revertir la proscripción de Cristina”, comentó por AM750 Saintout.

En este contexto, agregó que el objetivo es "que se vaya esta Corte, que es absolutamente impopular, que se cree superior a cualquier otro poder, que se cree superior al poder del pueblo”.

Para la dirigente bonaerense, es importante la movilización “para poder dar vuelta esta situación”. “Hay que decirlo con mucha certeza y mucha naturalidad, tiene que ser Cristina. Tenemos que seguir pensando en generar las condiciones para que sea Cristina”.

“La semana pasado hubo operaciones tremendas de que se acabó el operativo clamor. Y no se va a acabar nunca. Mientras no se rompa la proscripción, no se va a acabar. Que no sueñen con eso, porque vamos a ser su pesadilla”, advirtió.

Y finalizó: “Lo venimos diciendo, pero como esta Justicia no escucha parece que nadie escucha. Yo tengo la esperanza de que esto no sea así. Que se vaya esta Justicia que pareciera que espera que la bala finalmente salga”.