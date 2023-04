Luego de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia del Club Atlético Independiente y la negativa de Pablo Repetto para asumir la dirección técnica, dos exponentes históricos del club se pronunciaron sobre la situación que atraviesa la institución de Avellaneda. Sergio “Kun” Aguero lo hizo a través de su cuenta de Twitch y Gabriel Milito en una conferencia de prensa en La Paternal.

“Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años”, dijo Agüero. “Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. No sé si Rigoni un poco más tarde. Frutos, no sé si pagaron 8 millones. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia y a Meza por 15 millones”, detalló el exjugador.

Ante los comentarios de quienes le decían que tome las riendas del club, dijo que "le gustaría", pero que "no confía en nadie". "Hay tanta gente metida ahí adentro que, soy totalmente sincero, no confío en nadie", dijo.

Y agregó que, para salir de la crisis, “lo primero que hay que hacer es estar pendiente de la primera división. Ellos son los que te van a dar resultados y más presupuesto y sponsors. Ahora, si el equipo rinde, tenés más sponsors. No hay que dejar de lado el equipo. Después, podes hacer acuerdo, manejarte económicamente. Lo que hacés con un jugador caro en tu equipo, lo proteges y no lo dejás ir”.

Por su parte, Milito habló del tema durante una conferencia de prensa en La Paternal, donde actualmente dirige a Argentinos Juniors. “Hay responsables y tengo en claro quienes son. No lo voy a decir”, dijo el técnico del Bicho, y sostuvo que “cuando no tenés en orden las cuentas, al final te entran por todos lados y es lo que está pasando en el club, lamentablemente”.

“Cuando digo que hay responsables, no lo digo únicamente por la Comisión Directiva, que tiene la responsabilidad, sino por quien gestionó en el ámbito deportivo y no supo manejarse en el éxito. Ahí empieza este lamentable momento del club”, agregó en referencia al director técnico del club, Ariel Holan. Y que “ahí empieza este momento lamentable del club. Además esa persona se golpea el pecho diciendo que ama el club y que es hincha de Independiente”.

“Todos sabemos muy bien cómo fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana, lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso, ahí está la responsabilidad de los dirigentes”, cerró.



Cómo está la situación en Independiente

La Asamblea de Representantes de Independiente dispone un plazo de 90 días para votar entre los miembros de la Mesa Directiva actual al nuevo presidente del club y mientras tanto la presidencia será ejercida por Néstor Grindetti, quien era el vicepresidente en la fórmula con Doman.

"Quiero contarles a todos los socios e hinchas de Independiente que ante la renuncia de Fabián Doman como Presidente de nuestro club, voy a asumir ese mismo cargo de forma interina como marca el estatuto", precisó Grindetti en Twitter.

En ese mismo mensaje, explicó que tomará esta responsabilidad de forma temporal. Recordó que se sumó al equipo de trabajo comandado por Doman, que asumió hace seis meses, "para aportar mi experiencia y por el amor que siento por el Rojo" y que así lo seguirá haciendo "como Vicepresidente Primero" ya que "esa es la responsabilidad que asumí y la voy a cumplir dejando lo mejor de mí".

"Ser Presidente de nuestro club requiere de una disposición absoluta, que mi responsabilidad cómo Intendente de Lanús no me permite afrontar de manera permanente", remarcó.

