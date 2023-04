Cines

13 EXORCISMOS

Con María Romanillos y Ruth Díaz. Dir: Jacobo Martínez. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 15.30 hs.

Showcase: Cas: 16.45 hs.

AIR: LA HISTORIA DETRÁS DEL LOGO

Con Ben Affleck y Matt Damon. Dir: Ben Affleck. ATP.

Cines del Centro: Sub: 15.00 hs.

Showcase: Sub: 19.10 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs.

BATMAN INICIA (RE ESTRENO)

Con Christian Bale y Liam Neeson. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: Lun 17, a las 21.30 hs.

Hoyts: Sub: 22.00 hs.

Showcase: Sub: 22.05 hs.

CALABOZOS Y DRAGONES: HONOR ENTRE LADRONES

Con Chris Pine y Michelle Rodriguez. Dir: John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.10, 17.05, 19.55 hs. Sub: 22.50 hs.

CLOSE

Con Eden Dambrine y Gustav De Waele. Dir: Lukas Dhont. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs. Dom 16, a las 22.30 hs.

COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES - LIVE AT RIVER PLATE

Documental. Dir: Paul Dugdale. ATP.

Hoyts: Sub: Mié 19 y dom 23, a las 22 hs.

Showcase: Sub: Mié 19, a las 19.30, 21.45 hs.

EL EXORCISTA DEL PAPA

Con Russell Crowe y Alex Essoe. Dir: Julius Avery. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: Sub: 17.40, 20.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 22.15* hs. 4D Sub: 22.15** hs. 2D Cas: 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 22.45* hs. 2D Sub: 22.45** hs. (*Cancelada hoy y mar 18) (**Solo hoy y mar 18)

Hoyts: Cas: 13.20, 15.45, 18.10, 23.00 hs. Sub: 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.45, 20.00, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.25, 17.00, 19.40, 22.10 hs. Sub: 16.25, 22.35 hs. (*Solo sáb y dom)

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.45 hs.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

JOHN WICK 4

Con Keanu Reeves y Donnie Yen. Dir: Chad Stahelski. SAM 13 c/res.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 22.05 hs. Cas: 18.00, 22.05 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 18.30, 20.30, 21.50 hs.

Showcase: Cas: 16.00, 19.20, 22.45 hs. Sub: 18.50 22.15 hs.

LA BALLENA

Con Brendan Fraser y Sadie Sink. Dir: Darren Aronofsky. SAM 13 c/res.

Showcase: Sub: 21.40 hs.

LA EXTORSIÓN

Con Guillermo Francella y Pablo Rago. Dir: Martino Zaidelis. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30, 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 13.30*, 15.15, 15.50*, 17.45, 18.10*, 20.10, 20.30*, 22.30, 22.50* hs. (*Solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 12.30, 14.50, 17.20, 19.30, 21.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 18.10, 19.45, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 12.50**, 14.10, 15.15, 16.35, 17.45, 19.05, 20.00, 21.30, 22.00, 22.25 hs. (*Solo sáb y dom)

LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS

Con Diego Velázquez y Laura Paredes. Dir: Andrea Testa y Francisco Márquez. ATP.

Cine El Cairo: Dom 16, a las 18 hs.

LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO

Animación. Dir: Juan Jesús García Galocha. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.00 hs. (*Solo sáb y dom)

LOS TRES MOSQUETEROS: D´ARTAGNAN

Con Vincent Cassel y Eva Green. Dir: Martin Bourboulon. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30 hs.

Hoyts: Cas: 21.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.50 hs. Sub: 21.20 hs.

Showcase: Cas: 14.15 hs. Sub: 21.25 hs.

MARAVILLOSO DESASTRE

Con Dylan Sprouse y Virginia Gardner. Dir: Roger Kumble.

Cinépolis: Cas: 13.30, 17.40 hs.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 16.55, 19.15 hs.

SHAZAM 2: LA FURIA DE LOS DIOSES

Con Zachary Levi y Helen Mirren. Dir: David F. Sandberg. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA

Cines del Centro: Cas: 15.10, 17.20, 19.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.30*, 15.15, 15.30*, 17.30, 17.45*, 19.45, 19.50* hs. 3D Cas: 14.15, 16.20, 18.30, 20.35, 22.40 hs. 2D Cas: 13.50, 14.30, 15.00, 16.00, 16.40, 17.10, 18.10, 18.45, 19.15, 20.15, 20.50, 21.30**, 22.20, 23.00 hs. (*Solo sáb y dom) (**Cancelada lun 17)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 12.10, 14.30, 16.50, 19.10, 21.30 hs. 3D DBOX Cas: 13.10, 15.30, 17.40, 20.00 hs. 3D Cas: 13.10,14.00, 15.30, 17.40, 18.40, 20.00 hs. 2D Cas: 12.40, 13.40, 15.00, 16.00, 16.20, 17.20, 18.20, 19.40, 20.30 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 16.00, 18.30 hs. 2D Cas: 14.30, 15.20, 16.45, 17.30, 19.00 20.20, 21.30, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00*, 12.45*, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 21.50 hs. 2D Cas: 12.15*, 12.20*, 13.05*, 13.25*, 14.30, 15.20, 15.40, 16.50, 17.35, 17.55, 19.00, 19.50, 20.10, 21.20 hs. (*Solo sáb y dom)

SUZUME

Animé. Dir: Makoto Shinkai. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 19.40* hs. Sub: 19.40** hs. (*Cancelada hoy y mar 18) (*Solo hoy y mar 18)

Hoyts: Cas: 13.30, 16.30* hs. Sub: 16.30** hs. (*Cancelada hoy y mar 18) (*Solo hoy y mar 18)

Showcase: Cas: 14.00 hs. Sub: 16.45, 19.25 hs.

TRES COSAS BÁSICAS

Documental. Dir: Francisco Matiozzi Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

UNA ESCUELA EN CERRO HUESO

Con Mara Bestelli y Pablo Seijo. Dir: Betania Cappato. ATP.

Cine El Cairo: Hoy y dom 16, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL "HUMBERTO DE NITO"

Parque Urquiza.

La Beriso. La banda liderada por “Rolo” Sartorio regresa a Rosario para brindar un concierto con todos los éxitos de su carrera. Mañana, a las 20.30 hs.

Babasónicos. La banda vuelve a Rosario en el marco del "Bye bye Tour". Vie 21, a las 21 hs.

Miranda. La banda electropop presenta el show "Hotel Miranda". Sáb 29, a las 21 hs.

ANFITEATRO PARQUE DE ESPAÑA

Av. Illia 1200.

Normal Rock. Evento con bandas de distintas escuelas secundarias de la ciudad, feria para emprendimientos, bufet y exposiciones de obras artísticas con poemas y pinturas, entre otras. Mañana, a las 18 hs.

ASOCIACIÓN JAPONESA

Iriondo 1035.

Rosario Smowing. La RockBigBand anticipa canciones de su quinto LP en dos tandas y con Dj invitado. Sáb 29, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Roots. Repaso por los orígenes de The Beatles. Dom 16, a las 21 hs.

Penny Glamour. Cuarteto que ejecuta temas con sonidos de blues y jazz tradicional. Mar 18, a las 21 hs.

That's All. Dúo rosarino que presenta repertorio de los años 80. Mié 19, a las 21 hs.

Banda Viajera. Covers de rock nacional e internacional, soul y blues. Jue 20, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Ángel Mahler y La Orquesta B.A. Pops. El destacado director llega a la ciudad con la mejor música de películas y de reconocidos musicales. Mañana, a las 21 hs.

Nito Mestre. El fundador de Sui Generis celebra los 50 años del lanzamiento de "Vida" y repasa los éxitos inolvidables de Los Desconocidos de Siempre, Porsuigieco y su etapa solista. Vie 28, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Anabel. La cantante se presenta junto a artistas invitados en una velada contará con Hugo Fernández Moreno como presentador. Hoy, a las 21.30 hs.

Doctor Queen. La banda tributo liderada por Jorge Busetto presenta “1986”, un espectáculo que lleva el homenaje a los tonos más agudos. Vie 2, a las 20.30hs

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Tradicional Jazz Band. Show de la primera banda argentina de jazz tradicional que combina un contagioso ritmo, con comentarios y anécdotas. Hoy, a las 20 hs.

FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Jazz Fussion Night. Artistas locales e internacionales de renombre en la escena del jazz fusión presentarán un repertorio ecléctico. Vie 21, a las 20.30 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Festival Groso. En la grilla se encuentra la participación de Mica Racciatti - Set Electrico, Sístole, Armus y Culto de Monos. Hoy, a las 20 hs.

Rompe - Batalla de Baile. Batallas de baile freestyle, premios, intervenciones y after party. Mañana, a las 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Emiliano Brancciari. El cantante de No Te Va Gustar llega a la ciudad en solitario para presentar su nuevo álbum. Hoy, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Zaz. La reconocida artista francesa vuelve a Rosario en el marco del Organique Tour. Vie 21, a las 21 hs.

Caballeros de la Quema. La histórica banda llega en el marco de una gira en la que realiza un recorrido por todas sus grandes canciones, además de festejar su disco más vendido. Sáb 22, a las 21 hs.

Duki. Uno de los artistas más convocantes de la escena internacional regresa a Rosario. Vie 28, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Festival de Jazz de Rosario 2023 - Día 1. Gustavo Telesmanich Grupo, Helio Gallo Septeto y Euge Craviotto Quartet. Hoy, a las 20 hs. Gratis.

Festival de Jazz de Rosario 2023 - Día 2. Pablo Socolsky (solo piano), Ondular Ensamble y José María Blanc Jazz Band. Mañana, a las 20 hs. Gratis.

Ciclo de Jams Urbanas. Nuevo espacio con artistas emergentes de Rosario y alrededores. Mié 19, a las 21 hs.

BeatleJuice. Banda rosarina homenaje a The Beatles, con impronta hard rockera. Vie 21, a las 21 hs.

Elizabeth Karayekov Big Band. Show que propone un lúdico viaje musical a un tiempo de swing, glamour y baile. Sáb 22, a las 22 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Tarea Fina. Vuelve la fiesta ricotera y fundamentalista XXL oficial de la banda del Redondito de Ricota Walter Sidoti con la participación de Sergio Colombo, un Fundamentalista del Aire Acondicionado. Mañana, a las 21 hs.

La T y la M. La banda que rompió el ranking con la canción dedicada a la selección argentina llega por primera vez a la ciudad. Sáb 29, a las 23.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Obra que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dirigida por Esteban Trivisonno & Manuel Melgar. Vie de abr, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Yo soy mi propia mujer. Obra basada en la vida de Charlotte von Mahlsdorf, quien salió airosa de dos de los regímenes nazi y comunista mientras se mostraba abiertamente travestido. Con Julio Chávez y dirección de Agustín Alezzo. Mañana, a las 21 hs. Dom 16, a las 20 hs.

Beer & Sex Night. La Lic. Cecilia Ce presenta un espectáculo que combina sexo, ciencia y humor con lenguaje directo y descontracturado. Sáb 22, a las 21 hs.

La última sesión de Freud. La obra se centra en el legendario psicoanalista que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa para discutir sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. Sáb 29, a las 20 hs. Dom 30, a las 19 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Jenny "La paraguaya". El humorista de redes sociales Wali Iturriaga llega a la ciudad con todo su humor para ofrecer una noche divertida y fuera de lo común. Sáb 22, a las 21.30 y 23.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Oye. Musical de flamenco en el que 10 músicos en escena junto a grandes bailarines proponen un recorrido por la cultura del Flamenco y el Tango. Mañana, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Retrato de familia. Versión libre de la novela “Secretos de familia” de Graciela Cabal. Una obra en la que subyace una problemática social, cotidiana y política, dirigida por Claudio Ledesma y protagonizada por Gricelda Rinaldi. Jue 20, a las 20.30 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Ópera Manon Lescaut. Con música de Giácomo Puccini, un elenco integrado por primeras figuras de la lírica nacional y Mario Perusso al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Dom 23, a las 19 hs. Sáb 29, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Estoy acá. Obra de teatro de objetos y materiales para adultos de la Compañía “La Hormiga” . Vie de abr, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Las Viejas, una comedia argentina.Tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión se reencuentran luego de muchos años. Con María Franchi, Verónica Leal, Vicky Olgado y José Pierini. Dir: Hernán Peña. Vie y sáb de abr, a las 20.30 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Apreciaciones sobre la Naturaleza Humana. Ficción que mediante el humor, busca mostrar la realidad histórica de las mujeres como una burla escalofriante de lo que es capaz el ser humano. Vie de abr, a las 21 hs.

La casa del lago de Constanza. Obra con Liliana Oppido Igareta y Paula Carnovali. Dir: Mailín Gala Sylvester. Dom de abr, a las 20 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Cuando Gardel cantaba en francés. En un modesto departamento en París en 2002, Alberto se reencuentra con su ex mujer quien optó por quedarse en Argentina. Con Mariano Raimondi y Andrea López Mediza. Dir: Liliana Gioia. Sáb de abr, a las 21 hs.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051.

El viaje de Benja. Una obra que busca incentivar el gusto, y disfrute por el teatro a las infancias, y para los adultos también. Dramaturgia: María del Rosario Fernández. Director: Leandro Maccagno. Sáb 29 y dom 30, a las 16 hs.

MICELIO

Valparaíso 520.

Hombre Enterrado. Obra escrita por Carlos Masinger y dirigida por Paula Manaker que combina diversos lenguajes artísticos para contar la historia sudamericana en tiempos coloniales y las diversas lecturas que se suceden. Sáb y dom de abril, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Te quiero hasta la luna, ida y vuelta. Una comedia romántica con canciones, tierna, pura, y llena de humor para toda la familia. Obra de Matías Puricelli y Fran Ruiz Barllet, con actuaciones de Sofía Molinengo y Lucas Suárez. Jue 20, a las 21 hs. ​