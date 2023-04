El senador nacional de Cambiemos, Flavio Fama, vinculó el crimen del ministro Juan Carlos Rojas a las estafas piramidales, y pidió una cuestión de privilegio en contra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por considerarlo “responsable intelectual y material de la designación de funcionarios y magistrados judiciales que están impidiendo la administración transparente de Justicia”. Los legisladores oficialistas Lucía Corpacci y Guillermo Andrada salieron al cruce en el recinto.



“Quiero dejar bien en claro que están utilizándose todos los elementos disponibles provinciales y federales para tratar de esclarecer el caso”, aseguró Andrada.

“Nuestro Gobernador, que fue aludido, es el primero que está del lado de la verdad, y va a hacer todo lo posible para ser respetuoso de la justicia y que sea ella la que encuentre al culpable. No vamos a entrar en teorías conspirativas sin tener pruebas suficientes para endilgarle a alguien un crimen”, remarcó.

Por su parte, Lucía Corpacci fue a fondo y pidió ella misma una cuestión de privilegio contra el senador Flavio Fama. La legisladora se refirió directamente a Fama y le habló en pleno recinto: “Créame que como catamarqueña tengo la misma preocupación; tal vez mayor, porque sí lo conozco a quien supo ser ministro de Desarrollo Social. Fue Diputado cuando yo era Gobernadora, siempre nos acompañó. Fue un hombre realmente muy humilde, muy querido. La intencionalidad de aprovecharse políticamente de un crimen aberrante debe ser repudiada”, le dijo.

“La política se hace demostrando que se es mejor que el otro. No denostando al otro. No difamando al otro. Ojalá aprendamos a hacer política de esa manera. Cuando uno pierde una interna, cuando uno pierde una elección, no la gana porque calumnia al otro”, expresó.

“Decir que una cuestión de privilegio en Catamarca porque el Gobernador de Catamarca nombró mal a un fiscal, a un juez, es lo mismo que decir que cuando un médico hace mala praxis es responsable el Gobernador, el ministro de Salud que lo nombró”, analizó. Y sostuvo: “Aprendamos a hacer política sin necesidad de ensuciar al otro. Trabajemos el doble para que la gente nos reconozca y nos vote”.

La denuncia de Fama

Antes, el senador opositor se había referido al caso que hoy inquieta al gobierno: “Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión de privilegio en contra del Gobernador por ser el responsable intelectual y material de la designación de funcionarios y magistrados judiciales que están impidiendo la administración transparente de Justicia en nuestra provincia”, inició Fama. “Y en lo personal, como querellante en varias causas el acceso a información y la administración de la justicia para todos los habitantes de Catamarca, entre ellos quien les habla”.

Fama leyó la primera autopsia realizada al cuerpo de Rojas: “Tiene solamente dos renglones, según la operación de autopsia se afirma que la causa fehaciente de muerte es traumatismo de cráneo encefálico y hematoma subdural, nada más. No establece, móviles, no establece plazos de la muerte del Ministro”, dijo.

Fama hoy en el recinto del Congreso.

Luego el legislador hizo un racconto de la causa por el crimen, y aseguró que “Funcionarios que o son ineptos o son corruptos han llevado a este juicio a un escenario de convulsión social en Catamarca. Digo esto porque el fiscal de la causa testimonia que no hay ninguna marca que haya llevado a una muerte violentas, y el fiscal general verifica lo mismo”.

“Lo que vengo denunciando en esta Cámara es un proceso de encubrimiento de la Justicia sistemático. Ni bien se detecta la muerte de Rojas ponen presa a la empleada doméstica por ocho días con una orden judicial que no estaba firmada. Con ese nivel de torpeza”, afirmó.

“El gobernador Raúl Jalil es el responsable de idear y de ejecutar una política de designación de funcionarios judiciales a dedo”, aseguró. “Hemos vivido un sinnúmero de situaciones de encubrimiento, y les quiero mostrar algo, para terminar”; Fama mostró la tapa del diario local El Esquiú, y dijo: “El día que Juan Carlos Rojas asume, aparece este titular en el diario. En la foto central, el gobernador poniéndolo en funciones, y un título que dice: Estafas”.

“Se refiere a las estafas piramidales de mi provincia”, explica Fama. Y sigue leyendo el titular: “Jalil avisó que si algún funcionario está involucrado lo echará”.

“¿No será que la Justicia deberá buscar el móvil de algún tipo de dinero?”, “¿no será que se tendrán que encargar los funcionarios judiciales de hacer su trabajo?”, concluyó.