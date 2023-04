El extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado de la AMIA, Mario Cimadevilla, calificó al exministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, como "un pelele" y aseguró que Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón era en realidad quien "mandaba" en esa cartera durante la gestión de Mauricio Macri.



"Garavano era un pobre pelele en el Ministerio de Justicia. El que mandaba era 'Pepín' Rodríguez Simón (quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia y viviendo en Uruguay). Eso no lo exime de responsabilidades, pero muestra que es un pobre tipo", señaló Cimadevilla en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750.



De esta forma, el exsenador nacional de la UCR por Chubut se refirió a la declaración que Garavano formuló el martes pasado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que sigue un proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).



"Hace muchos años que los jueces en la Argentina, no todos, son jueces del poder. Hay muchos que se sienten más cómodos en ese rol y no pueden justificar su patrimonio", señaló el exlegislador sobre el derrotero que ese proceso sigue en la cámara baja.



El 7 de marzo pasado, Cimadevilla declaró en la Comisión de Juicio Político de Diputados y denunció el gobierno de Macri pretendía que la Unidad AMIA que dependía del Ministerio de Justicia "funcionara" como un grupo destinado a "encubrir a algunos amigos" que se encontraban imputados por el encubrimiento del ataque que la mutual judía sufrió en julio de 1994.



Cimadevilla dejó la Unidad AMIA en 2018, y denunció que Garavano y otros funcionarios del gobierno de Cambiemos le pidieron que la querella que seguía el organismo dejara de acusar a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y también a Jorge "Fino" Palacios, ex jefe de la policía Metropolitana.



En 2020, ante una comisión del Congreso, Cimadevilla recordó que la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA que se le siguió al entonces juez federal Juan José Galeano por el pago de 400 mil dólares a Carlos Teilleldín, era algo que también comprometía a los fiscales de la causa, a las autoridades policiales y que llegaba hasta el mismo ex presidente Carlos Menem.



"Garavano me trata de mentiroso, le voy a recordar que declaré bajo juramento de decir la verdad. Así que imagino que ya habrá hecho la denuncia por falso testimonio en algún juzgado de esos donde están los jueces que lo eximen de responsabilidades. Cuando declaré dije que el gobierno de Macri y de Vidal querían convertir a la unidad de investigación de la AMIA en una unidad de encubrimiento y eso es cierto", remarcó.



Por otro lado, el dirigente radical calificó al expresidente Macri como "un tilingo" y evaluó que la UCR "debería revisar algunas cuestiones" en relación a su permanencia en la coalición de Juntos por el Cambio (JxC).



"Macri es un 'tilingo'. Opina con liviandad sobre temas importantes y todos los que se manejan de esta forma, creen además que son eruditos. Estas cosas son las que el radicalismo tendría que revisar en esta alianza", subrayó Cimadevilla.