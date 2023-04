Envuelto en las lágrimas y abrazos de les familiares de víctimas de tránsito, abuso infantil o cardiopatías congénitas, el Senado volvió a sesionar por primera vez en casi cinco meses. En una sesión particularmente emotiva, oficialismo y oposición terminaron poniéndose de acuerdo para sancionar por unanimidad una batería de leyes de alta sensibilidad social, como la Ley Lucio, el Certificado Único de Discapacidad y el Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe. La única excepción fue la Ley de Alcohol Cero, cuya aprobación venía siendo fuertemente reclamada por las organizaciones civiles, que se convirtió en ley pero con algunos votos en contra del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La sesión comenzó a las 12.30 con Cristina Fernández de Kirchner presidiendo el cuerpo por primera vez desde que Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla. Vestida de blanco, estuvo presente durante la primera media hora y luego fue apareciendo intermitentemente para presidir los debates de la Ley Lucio, la Lengua de Señas y Alcohol Cero. Mientras la sesión se iba llevando a cabo, a unas cuadras, la plaza frente a Tribunales se iba poblando de militantes que marchaban bajo la consigna "Democracia o mafia judicial" y les senadores kirchneristas que no habían podido ir seguían la convocatoria desde sus celulares.



En el Senado, el clima estaba mucho más distendido que hace dos semanas, cuando JxC y Unidad Federal se levantaron de sus bancas e hicieron caer la sesión. "Todo paz y amor", ironizaban desde las bancadas opositoras. Más allá de algunas chicanas cruzadas durante las cuestiones de privilegio y la aprobación de los pliegos de los jueces para Santa Fe y Córdoba, la sesión se desarrolló en un clima emotivo, marcado por la sensibilizada presencia de familiares de víctimas de distintas tragedias. Sí se coló, en un momento, el juicio político a la Corte Suprema, cuando José Torello (PRO) anunció que no asistiría a declarar como testigo.

Ley Lucio

Con la presencia en los palcos de les familiares de Lucio Dupuy --el niño de cinco años torturado y asesinado a golpes por la madre y su pareja-- y diversas organizaciones que defienden los derechos de niñes y adolescentes, el Senado sancionó por unanimidad la Ley Lucio. El proyecto propone capacitaciones obligatorias para funcionaries de los tres poderes del Estado sobre los derechos de niñes y adolescentes, así como campañas de concientización sobre la violencia contra las infancias y la implementación de un trabajo coordinado entre los diferentes organismos para prevenir la violencia.

"Quiero pedir disculpas en el nombre del Senado a los familiares de Lucio y a las organizaciones por lo sucedido hace dos semanas. Esta ley va más allá de una cuestión partidaria, sino que habla de las responsabilidades del Estado a 40 años de democracia", precisó Anabel Fernández Sagasti (FdT), bajo la atenta mirada de CFK. No fue la única que pidió disculpas por la sesión fallida, también lo hicieron María Eugenia Catalfamo --la puntana que rompió con el FdT para irse a Unidad Federal-- y la riojana Clara Vega, aunque esta última lo hizo con un palito a la oposición: "Si somos maduros y defendemos una causa la tenemos que defender en todo momento, no sólo cuando me conviene y después me escapo sin dar la cara", disparó.

"Esta ley empezó cuando todo el país se conmovió por el asesinato de un chico de cinco años. No voy a mencionar todo lo que tuvo que sufrir, pero sí quiero hablar de las cinco veces que lo atendieron antes de morir, cinco veces en las que todas las alarmas sonaron y todos miraron para un costado", cuestionó, por otro lado, la pampeana del PRO, María Victoria Huala. Más allá de algunas chicanas cruzadas entre oficialismo y oposición por la tardanza de la aprobación, el debate terminó con el respaldo unánime de todos los bloques - 65 votos a favor --y el grito emocionado (y desgarrador) de los abuelos de Lucio, Ramón y Silvia, que se abrazaron llorosos cuando CFK anunció que el proyecto que lleva el nombre de su nieto se había convertido en ley. Más tarde, ambos se reunieron con la vicepresidenta en su despacho.

Alcohol Cero

"No estamos hablando de una ley seca, estamos hablando del que conduzca no consuma alcohol. Estamos hablando de la responsabilidad ciudadana y de un cambio de cultura que nos incluya a todos y todas. Estamos hablando de cuidar la vida del otro", reflexionó la formoseña María Teresa González (FdT). Como cada vez que un senador se pronunciaba a favor de la ley que prohíbe conducir un vehículo con una concentración de alcohol superior a cero, los palcos estallaban en aplausos. Había una cincuentena de familiares de víctimas de tránsito y todes sostenían una bandera o una imagen de jóvenes que habían muerto como resultado de un accidente al volante por consumo de alcohol. Cuando algún senador se pronunciaba en contra, sin embargo, el clima se tensaba y muchas veces terminaba con gritos y abucheos (al punto que hubo que interrumpir la sesión varias veces para imponer orden).

La ley, finalmente, fue aprobada por 48 votos a favor y 9 en contra. Los votos negativos atravesaron tanto al oficialismo como a la oposición: 7 de JxC (Alfredo de Angeli, Roberto Basualdo, Alfredo Cornejo, Mariana Juri, Julio Martínez, Juan Carlos Romero, Dionisio Scarpín) y 2 del FdT (les sanjuaninos José Uñac y Cristina López Valverde). "El único efecto práctico que va a tener esta ley es que en 3 o 4 años, con el deterioro macroeconómico, vamos a tener menos productores de la vitivinicultura. Pero, además, no vamos a tener menos accidentes de tránsito", cuestionó el candidato a gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, quien cuestionó que se hablara del "lobby" de la industria vitivinícola.



Las otras leyes

Fue una jornada larga y emocionante, marcada por la sanción de varias iniciativas sensibles que eran celebradas a los gritos por las organizaciones civiles que las habían estado empujando. Previo a la sanción del proyecto que oficializaba la Lengua de Señas como idioma en todo el territorio nacional, por ejemplo, la fueguina María Eugenia Duré le hizo entrega a CFK del pañuelo azul de la Confederación Argentina de Sordos y el recinto se sumió en una ola ensordecedora de aplausos. La vicepresidenta les respondió haciendo la seña internacional del amor y desde los palcos se escucharon gritos como "Fuerza Cristina" e, incluso, "Cristina Presidenta".

Por unanimidad, se sancionaron también la ley que crea el Certificado Único de Discapacidad, la que promueve la formación y el desarrollo de la enfermería, la que elimina el trámite de fe de vida a jubilades, el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas y la que modifica el Impuesto a las Ganancias para incorporar exenciones a trabajadores de Salud.

Al final de la sesión, cuando el reloj ya marcaba las 10 de la noche, el Senado sancionó por unanimidad el Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe. La ley crea unos 50 cargos judiciales en Santa Fe y apunta a fortalecer el sistema acusatorio de la provincia en medio de la ola de violencia narco en Rosario. Si bien el debate no le escapó al contexto electoral --con acusaciones altisonantes de Carolina Losada (JxC) contra el gobierno nacional del estilo "Usan el dolor para para hacer política" -, la ley se aprobó con 48 votos a favor.