Poco a poco se van develando más tramos de la reunión en que varios sindicalistas le plantearon a Cristina Kirchner la necesidad de su candidatura para las próximas elecciones. “Lo vamos a ir viendo”, fue la frase con que la vicepresidenta respondió a una de esas solicitudes. No hubo una respuesta firme, pero lo que quedó claro es que “Cristina no se jubila”, según definió el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano.

El primero en romper públicamente el sigilo de las primeras horas fue el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien durante una entrevista periodística contó que la ex presidenta dijo: “Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden”.

El relato más amplio de Yasky fue el siguiente: “Hubo un momento en que uno de los compañeros que estaba ahí, no sé qué referencia hizo (y le dijo), ‘no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos’. Y ahí ella con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa le dijo: ’Ojo. Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden’”.

Daniel Catalano admitió que existió esa charla y retomó la expresión para contar que la vicepresidenta fue enfática en su decisión de continuar en la política: “Cristina no se jubila. No es que no quiera jugar con sus nietos sino que ese no es su destino. Su destino es el de hacer política”, puntualizó.

Durante una entrevista por Futurock, el dirigente también reveló otra de las respuestas que la vicepresidenta le dio a quienes le hablaron de candidaturas. “Dijo: ‘Hay que seguir discutiendo, seguir trabajando, hay tareas para hacer, un montón de problemas para resolver y lo vamos a ir viendo’”.

Paralelamente, Catalano también se refirió al acto que varios sectores organizan para el 25 de mayo próximo, Día de la Patria y fecha en que se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y en el que la vicepresidenta podría ser la principal oradora.

El dirigente negó que se haya acordado la palabra de Cristina Kirchner para ese día y también relativizó la posibilidad de que haya una novedad trascendental: “Puede pasar que venga, que sea la oradora y que no diga que va a ser candidata”, arriesgó.

Más allá de eso, “lo que tiene que pasar es que ella esté ahí. Porque, además, nuestro pueblo respira política, ilusión y esperanza cuando la escucha, y ella se nutre de eso”.

El gremialista también habló de la otra posibilidad: “Que Cristina diga ‘soy candidata’ y recorra medio barrio, va a ser una revolución”. Sostuvo que “no hay dirigente político que salga a caminar con la impronta que sale ella” y por ello estimó que un anuncio de esa envergadura “va a ser bestial”. “No va a haber lugar que no quiera ser recorrido por Cristina. Hay un vínculo genuino entre el pueblo y ella.”

Si bien el “vamos viendo” de CFK no refiere a una candidatura en particular, la sensación que sobrevoló a la salida de la reunión fue que “nos fuimos con un ni”, interpretó Catalano. “Eso nos alcanza para seguir laburando, laburando y laburando”, agregó.

“No dijo que no, pero tampoco que sí. Nos mandó a laburar y dijo que todo esto no depende de una persona ni de un apellido ni de una cuestión individual, sino que depende de un proyecto del país y también de que el sindicalismo se repiense a sí mismo”, relató.

En este punto, el titular de la CTA-Capital contó que durante el encuentro se hizo también una autocrítica de la función que cumplen los gremios. “El sindicalismo tal cual está hoy no sirve”, dijo y explicó que por eso la vicepresidenta les “dio la tarea de refundar un sistema sindical”, de manera “que pueda responder a las demandas de los sectores populares y ser parte de un proyecto donde no perdamos derechos sino que los vayamos conquistando”.

“Cada uno de nosotros se quedó con sensaciones de esa charla, pero nos llevamos tareas para el hogar”, concluyó.