Un bralette de encaje de algodon blanco y una pollera larga que hace juego, una gargantilla con un dije dorado con perlas colgantes, el pelo negro trenzado y hermosos cristales agarrados con alfileres de gancho. Así arma un look la mente creativa detrás de ARXE.



Francisca Arce es una joven de 23 años que estudia diseño de indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Desde muy chica le gusta mucho dibujar y siempre tuvo un interés inmenso por la moda y el baile, hizo muchos años de danza clásica y otros tipos de baile. La música es algo que la inspira mucho a la hora de trabajar y crear sus diseños, escucha artistas como Björk, PJ Harvey, Juana Molina, The Pixies y Siouxsie And The Banshees.

Según Guilles Lipovetsky la moda se define como una “búsqueda frenética de la novedad” y eso es lo que hace la moda experimental, busca –sin querer– estar a la vanguardia y sorprender con nuevas técnicas de diseño textil. La moda experimental es creativa tanto en la forma que tienen las prendas como en los materiales que se emplean, en este sentido se relaciona linealmente con el arte, el cuerpo es un lienzo en blanco que se pinta y decora con instrumentos como telas, paja, y pintura, entre otros.

“El diseño siempre estuvo muy presente en mi vida, de chica hacía mucho hincapié en la ropa cuando dibujaba y siempre le hacía prendas a las muñequitas. Creo que alrededor de los 7 años ya estaba hablado con mi mamá que de grande iba a estudiar diseño, en algún momento de mi vida lo dude porque me daba miedo, pensé en estudiar abogacía y finalmente me lancé con diseño y acá estoy” cuenta Francisca y agrega que experimentar en prendas es un proceso que a ella le divierte mucho y que siempre fue de cortar su ropa o incluso la de sus padres, pero el comienzo de la experimentación textil sucedió cuando una chica llamada Micaela, de Saladillo –pueblo donde ella vivía– le regaló descartes textiles de la fábrica donde ella trabajaba y Fran empezó a probar esos pequeños recortes sobre su propio cuerpo, dice: “empecé a hacer piezas más experimentales que tenían que ver con ir jugando y viendo que surgía. Cortar, coser, romper y volver a coser”.

ARXE nace a mediados de 2021, cuando la joven diseñadora se mudó a CABA, en búsqueda de ganar un poco de plata para vivir es que empezó a crear las primeras prendas de su marca, relata: “justo había aprendido en la facultad a estampar tela e hice un rejunte de unos dibujos digitales que yo había hecho en pandemia, sabía un poco de molderia muy básica y me mandé a hacer las primeras prendas como remeras y vestidos con mis propios diseños. Siempre quise que vaya por un lado más del arte, pero en un principio tenía que resolver. Luego se me fueron presentando cosas como los materiales que me fueron dando y por eso empecé a hacer cosas más experimentales”.

En la actualidad, ARXE es un icono de la moda juvenil under que mezcla las temáticas que la atraviesan (como la naturaleza, la relación entre la tecnología y les humanes y la relación entre el cuerpo y el tiempo) y crea piezas únicas que deslumbran cada vez más a sus espectadores.

En su Instagram (@arxe____) se pueden ver sus vestidos de microtul con estampados de jarrones, sus corsets plateados desmontables y su remera de red araña, estas entre otras muchas piezas futuristas y neogóticas.

Entre las prendas favoritas de su placard se encuentran muchas prendas vintage, ropa de segunda mano que conseguía en una feria de Saladillo, explica que en esa feria americana la gente dona ropa y que todo lo recaudado es destinado a un hogar local. Entre las “joyitas” –como ella las llama– se encuentra una camisa con mangas grandes y un cuellito hecho a mano. También heredó mucha ropa de su mamá que le encanta.

De sus creaciones lo que más le gusta es hacer esas prendas que crea con descartes reciclados: “armo como unos rompecabezas y lo monto sobre mi cuerpo. Me miro en el espejo y le agrego por acá y por allá, en el momento voy viendo y jugando” narra la diseñadora. Las prendas que más le gusta diseñar son las que más texturas tienen y especialmente las texturas de la naturaleza, cuenta que ha trabajado algunas piezas a las que les bordaba líquenes o musgo.

También participó en un desfile organizado por la modelo, Lara Schottland, quien la convocó para diseñar 20 trajes únicos, con una onda al vestuario de suspiria, hechos a base de lana roja. Este trabajo de tejido experimental es uno de sus favoritos.

Entre las celebridades que vistió alguna vez se encuentran Cazzu, The Colorated, Intendente, Terra, Chita, la baterista de Caroline Polachek, entre otres.

Pueden seguir a Francisca Arce en Instagram para ver todas las fechas en las que estará vendiendo sus piezas únicas y también pueden visitar su tienda virtual que se encuentra en la biografia de su perfil.