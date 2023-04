Mientras se realizaba una depuración de materiales en el Archivo Municipal de Azul, en el centro bonaerense, se encontraron 25 planos del arquitecto Francisco Salamone, en perfecto estado de conservación.

El hallazgo consta de documentación para la licitación en 1937 de tres sitios hoy históricos que Salamone construyó para el Municipio de Azul por pedido del entonces gobernador, Manuel Fresco: la Plaza San Martín, el Matadero municipal y el Cementerio Municipal.

Quien dió con este hallazgo fue el edil Juan Louge, representante del Concejo Deliberante y miembro del partido vecinalista Podemos Azul. Louge forma parte de la comisión Expurgo, que consta de dos concejales nombrados por la presidenta del Concejo, cuya función es constatar qué resiste y qué no en el Archivo Municipal.

Los trabajadores del archivo apartaron algunas cajas que consideraban contenían material descartable para que los miembros de la comisión especial las revisen. Caja por caja, revisaron los archivos de los años 40 hasta el 2000, fecha que debían evaluar especialmente.

Entre esas cajas se encontraba una carpeta con un hilo y una carátula con el nombre de Francisco Salamone. "La abro y me doy cuenta que eran los planos. Automáticamente le digo a otra chica, trabajadora municipal, que estaba revisando otra caja y que había trabajado en el patrimonio: prácticamente se le llenaron los ojos de lágrimas al leerlo. Ahí fui tomando conciencia de lo que habíamos encontrado. Y dijimos: esto tratemos de tocarlo lo menos posible", contó Louge.

Cada plano de los 25 tiene un número: del 1 al 7 están dedicados a cuestiones arquitectónicas de la plaza, del 8 al 14 son del cementerio y los últimos 10 son del Matadero. "Cada uno de estos planos representa una joya patrimonial, pistas que antes no poseíamos de la gran obra de uno de los arquitectos más importantes de la Provincia".

Los papeles estuvieron cajoneados por 86 años, en una carpeta olvidada en el archivo equivocado. Podría haber sido estropeado por negligencia o equivocación, pero el trabajo de aquellos que lo encontraron fue hecho a conciencia y permitió que los planos fueran rescatados.

La utilización política del hallazgo no tardó en llegar. El intendente Hernán Bertellys de Juntos por el Cambio comenzó a vanagloriarse del hallazgo, aunque el mismo no lo deja bien parado, teniendo en cuenta que los planos podrían haberse tirado bajo su gestión si la Comisión no los encontraba. Sin embargo, declaró que "he recibido y pondremos a resguardo material original del arquitecto Francisco Salamone, patrimonio muy importante que dan cuenta del valor histórico y patrimonial para el partido de Azul y la provincia de Buenos Aires”.

Según fuentes oficiales, la custodia de los planos quedará bajo responsabilidad del Intendente Municipal y según el acta firmada durante el hallazgo será tarea de la Comisión de Expurgo, en conjunto con el jefe comunal, resolver donde se preservarán de manera definitiva.

El intendente prometió que procederán rápidamente a la digitalización, para que esté a disposición de turistas y profesionales que deseen obtener más información al respecto.

Francisco Salamone (1897-1959) fue un arquitecto nacido en Sicilia que construyó más de 70 obras entre 1936 y 1940. En plena «Década Infame», bajo la gestión del conservador Manuel Fresco, Salamone logró un estilo único de edificaciones futuristas que pueblan hoy la geografía rural de distritos en su mayoría en la Provincia de Buenos Aires, como Azul, Laprida, Pringles, Carhué, Guaminí, Gonzáles Chavez y Saldungaray. Este año se puso en marcha la restauración de muchas de sus obras, en un proyecto que incluye tanto a la Provincia de Buenos Aires, al gobierno Nacional y a los respectivos municipios de las localidades donde se encuentran las obras.