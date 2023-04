La apertura de la nueva edición del Plan Fomento es siempre noticia porque ratifica la voluntad política de impulsar y sostener la producción cultural de la provincia. La edición 2023, que impulsa el Ministerio de Cultura a través de la convocatoria Ventanilla Continua, pone la atención en el desarrollo territorial de las industrias culturales, con apoyos económicos destinados a las áreas de Artes Visuales, Artes Escénicas, Audiovisual, Diseño, Editorial, Artesanías, Música, Videojuegos, Espacios Culturales y Museos; además, se incorpora una nueva línea de fomento a las tres ya existentes (Formación, Producción, Circulación): Eventos y Actividades Culturales.

La inscripción a la convocatoria ya está abierta y puede realizarse a través de www.industriascreativas.gob.ar/fomento; como es costumbre, Plan Fomento divide el territorio en un esquema de Polos, tendiente a reducir las asimetrías y lograr una distribución más equitativa; de esta manera, la provincia se distribuye en Polo 1: departamentos Rosario y La Capital; Polo 2: departamentos General López, Constitución, Belgrano, San Lorenzo, Caseros e Iriondo; Polo 3: departamentos San Jerónimo, San Cristóbal, San Martín, Las Colonias, Castellanos y Garay; Polo 4: departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo.

Sobre esta nueva edición, el ministro de Cultura Jorge Llonch recordó: “Cuando en marzo-abril de 2020 estábamos todos muy preocupados por cómo llegar, cómo estar en contacto con todos los gestores culturales, los artistas, las personas que se dedican a hacer proyectos, ahí fue, en plena pandemia, cuando decidimos lanzar un plan de fomento para el sector productivo cultural. Fue un plan que tuvo mucho éxito debido a que fue muy innovador por el hecho de que, para achicar las asimetrías que tiene la provincia, una provincia muy extensa como dice el gobernador Omar Perotti, que es una provincia con dimensiones de país; hicimos cuatro polos”. El funcionario explicó que “estos polos son para que la gente de los departamentos del norte no compitan con los departamentos La Capital o Rosario, y de esa manera tengan las mismas oportunidades que las personas de las ciudades más grandes”.

El titular de Cultura provincial también destacó que “otra de las innovaciones del programa es que el 30 por ciento de los proyectos sean para menores de 30 años, para darle oportunidades a personas que se están formando, que están empezando a dar sus primeros pasos; y también establecimos la paridad de género a la hora de seleccionar los proyectos”. Llonch puso de relieve “la importancia de recordar, y definirlo como política de Estado, el gobernador Perotti siempre sostuvo tener una cultura federal para llegar a todos los municipios y comunas; y este es una de las iniciativas que más extensión tiene”.

Por su parte, Fernanda Lattuada, secretaria de Política e Innovación Sociocultural, detalló: “La idea es poder acompañar tanto los proyectos que están en Producción como aquellos que están en Circulación; y también aquellas personas, nuestros artistas, gestores culturales, que están buscando formarse, hay una línea de Formación”. Y reslató que “este año hay una novedad que es para Eventos Culturales, para aquellos espacios culturales, colectivos de artistas o localidades que están armando un evento, un festival, una feria, pueden presentarse para obtener un financiamiento; o también aquellas personas que van a participar de una feria nacional o internacional, y que necesitan un apoyo del Estado para poder hacerlo, también lo pueden hacer a través de Ventanilla Continua”.

“El Plan Fomento está muy enfocado en financiar proyectos culturales con una perspectiva productiva, que active al sector y también para que el circuito de financiamiento lo visibilice, entendiendo que la cultura es un sector productivo importante para la provincia. Las mediciones del INCAA, que toma registro de lo que es el impacto de la cultura en la economía, señala que la actividad siempre fue oscilando entre el 2 y 3% del PBI a nivel nacional, y Santa Fe no escapa a esa norma. Ahora se cruza conceptualmente algo más, que es la economía del conocimiento, donde la industria audiovisual y la del videojuego se vinculan también con la cultura. En toda esa vertical, el Plan Fomento viene a ocupar un espacio de promoción, apalancamiento y visibilización, sobre todo financiando proyectos de producción en el territorio, siempre y de acuerdo con lo que nos pidió el gobernador Perotti en esa línea, con una perspectiva de género. En el proceso de selección hay una ponderación a aquellos equipos de trabajo que tiendan a constituirse con una paridad de género”, señala a Rosario/12 Félix Fiore, Subsecretario de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

“Otro criterio relevante es la mirada territorial, sabemos y entendemos que en los lugares donde gravitan las universidades nacionales hay una especie de práctica más acentuada en el desarrollo de proyectos. Esta mirada territorial implica garantizar cierta cantidad de recursos en las regiones que dividimos, y nos parece interesante porque fomenta un desarrollo más equilibrado. También nos parece relevante ponderar positivamente aquellos proyectos que vengan de jóvenes (NdR: El 30% de los proyectos seleccionados será para menores de 30 años, y al menos el 50% para propuestas presentadas por mujeres y/o disidencias), porque nos va a permitir incorporarlos al proceso de producción, al mundo del trabajo de la cultura; creemos que la cultura no solo es la memoria histórica de los pueblos sino también un trabajo. Los hacedores culturales, los artistas, son trabajadores; y esto viene a potenciar y reconocer ese aspecto”, continúa Fiore.

-De acuerdo con la experiencia de los polos, ¿se logró reducir esta asimetría?

-Ya se nota en la presentación de proyectos, pero una sola política pública no puede cubrir ciertas asimetrías que existen en la provincia, por eso tenemos que trabajar las políticas públicas articuladas. Plan Fomento está muy relacionado con la Escuela de Oficios Artísticos, que es la instancia de formación de recursos humanos que después van a alimentar todos esos procesos productivos. En la Escuela de Oficios tenemos una gran inscripción para realizar cursos de capacitación y formación en distintas áreas de las industrias creativas, estamos llegando a más de 15 mil alumnos inscriptos, pero con la particularidad de que son de más de 230 localidades; es decir, es un programa absolutamente federal, en donde tenés al 70% de las localidades de la provincia con alumnos en ese proceso de formación. A medida que la Escuela de Oficios fue avanzando, se fueron presentando proyectos de regiones donde habitualmente no se presentaban, y aspiramos a que esta mirada federal despierte vocaciones. También hay una cuestión de límites autoimpuestos; yo soy de Rufino, y hablando con los artistas del lugar a veces sucede esto de decir: “¿Para qué voy a mandar algo si somos una compañía chiquita de teatro, de un pueblo del sur de la provincia?”. Trabajamos mucho para derribar esos límites autoimpuestos, por eso, la mayor cantidad de acciones de promoción que vamos a hacer no están concentradas en Rosario y Santa Fe, sino en estas localidades que de a poco van creciendo en su presentación de proyectos.