Independiente no se merece estar in the pendiente, por lo tanto, Peligro de Wolf lo homenajeará nombrando a la Bochini de futbolistas e ídolos que ha tenido y que han Alzamendi más copas que nadie.



Pero Atencio que el club de la camiseta Rojas no está muerto. No sé en qué se Bazán los Burruchaga que afirman eso. Hay que tener Cauteruccio. Cascini darle importancia. Mandaría en Canaveri a los contras de siempre que se alegran al Bertoni en el fondo del Pozzo y con la soga en el Mancuello. Y aquellos que a toda Costa quieren que le Clausen la cancha.

Comprendo que su hinchada -siempre de paladar Moreno, por no decir Montenegro- ahora esté Cabrera porque cada Domínguez el equipo juega para el Ortiz, no le da el Cuero, la defensa es un de Sastre, comete cada Herrón, le Cuesta ganar, sus delanteros no tienen Grillo ni Gracián y cualquier Pavoni le baja la Cagna. Hay que ser Franco, es una Cruz que Gay que soportar en estos Díaz.

Pérez pronto, Giusti cuando nadie Sá lo espere, las cosas se darán vuelta, se pondrá Lacassia en orden, el equipo Percy Rojas dejará de dar Pena, saldrá De la Mata y cortará por Lozano hasta volver a ser sumamente Erico en fútbol. Y eso Baley mucho. En cada delantero se verá a un Guerrero, en cada defensor un Escudero, y al Fren se Velasco los Frutos.

No quiero ser Pájaro Domizzi de mal Agüero, porque no hay que darle Pastoriza a las fieras, pero Pusineri la firma que en breve Savoy a contarles que Asís como lo ven, el más campeón del Barrios de Avellaneda volverá a dar Batallini cada Domingo con un fútbol Bello. Y esa hinchada que alguna vez se tomó el Avioncito Rambert o algún Barco -o hasta una moto Zanetti- para verlo campeón del Raimondo, Ayala vas a Vera levantando sus tantas copas para Brindisi con vino de Meza Márquez López por los nuevos logros que vendrán. Y Leeb volverá a explotar el Corazzo de alegría.