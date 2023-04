El juez de garantías Francisco Oyarzú benefició con la prisión domiciliaria a Gustavo Alfredo García Viarengo (30), quien está imputado por el femicidio de Nahir Nuri Klimasauskas Viazzi (26) cometido el 19 de febrero último en Orán. El padre de esta joven, Rubén Klimasauskas, anunció que apelará la resolución, y advirtió sobre el riesgo de fuga existente debido a que el acusado ya había intentado huir después del ataque a la joven.



"El juez le dio la prisión domiciliaria a un tipo que trató de escapar, se negó a declarar, y que cometió un abuso sexual contra mi hija", dijo Rubén Klimasauskas a Salta/12. "Yo quiero que se haga justicia. Mi hija va a poder descansar el día que se haga justicia", exigió el padre, quien expresó que esta causa se está convirtiendo en la razón de su vida.

Rubén Klimasauskas es ingeniero aeronáutico y la madre, Mónica Viazzi, es fiscala penal de Orán y se encuentra con licencia médica. Padre y madre se constituyeron en querellantes con la representación del abogado Ramón Leal. "Coincidimos en que esto es ilógico, no corresponde. Tenemos que apelarlo, no puede quedar así", manifestó Klimasauskas respecto a la decisión de Oyarzú.

García Viarengo está imputado por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y mediar violencia de género. En la causa interviene una Unidad Fiscal integrada por Claudia Carreras y Pablo Cabot, quienes habían solicitado la prisión preventiva efectiva, en una institución penal, y se opusieron al pedido de libertad o de la aplicación de una medida sustitutiva a la prisión efectiva que solicitó el abogado Adrián Domínguez, a cargo de la defensa de García Viarengo.

El pasado 14 de abril el juez Oyarzú resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a García Variengo mediante el pago de una caución de dos millones de pesos. Además, dispuso que el acusado sea trasladado al domicilio de su padre, quien oficiará de guardador, y tendrá la obligación de informar cualquier movimiento de su hijo en caso de que violara la medida dispuesta.



El magistrado dispuso además una consigna policial fija y ofició a la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados, "a efectos de comunicarle que deberá verificar el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario del imputado Gustavo Alfredo Garcia Viarengo (...) mediante controles periódicos en días indeterminados, debiendo cursar a este Juzgado los informes correspondientes". Tanto la Unidad Fiscal como la querella, advirtieron que hay riesgo de fuga. El padre de la víctima cuestionó que además no se le impusiera una tobillera o pulsera electrónica.

Asimismo, García Viarengo tiene prohibido comunicarse "por cualquier medio o interpósita persona" con los familiares de la víctima.

El femicidio

Nahir tenía 26 años, se encontraba rindiendo las últimas materias de la licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Había regresado a vivir a Orán durante la pandemia, y trabajaba de forma remota en una agencia de publicidad y marketing. Hace más de dos años había entablado una relación con García Viarengo, un cuentapropista que tenía una distribuidora de alimentos. El 19 de febrero la joven se encontraba con su novio cuando cayó del cuarto piso de un edificio de departamentos donde residían.

"Sabemos que a las 7.33 se produjo la caída de mi hija", precisó su padre. En ese momento, García Viarengo llamó a la madre de Nahir, "le dice que mi hija salió corriendo y se tiró del balcón". KIilmasauskas señaló que "es imposible" que Nahir saliera corriendo y se tirara, porque en el lugar había un living, con diversos muebles que debía atravesar para ello, y que presentaban "un obstáculo" para un movimiento o secuencia como la que relató el novio.

"El imputado, cuando estaba el cuerpo inerte de mi hija, bajó, se acercó, agarró algo al lado del cuerpo y se fue. Hay cámaras pero no se ve exactamente (qué levantó), (la imagen) no es tan nítida", explicó. Klimasauskas consideró que ante una muerte por una caída así, "de una persona que uno realmente quiere, no se va". Además, García Variengo tampoco llamó al 911 o al servicio de emergencias médicas.

Lo que genera más sospechas a la familia sobre el novio es el lugar al que se dirigió en ese momento: "Se fue a la frontera con Bolivia, escondió el auto en una finca, un pariente lo trajo de vuelta", contó el padre de Nahir. El que lo regresó es un primo del acusado, quien declaró que éste le refirió que la novia se había tirado del balcón. El vehículo García Variengo fue encontrado en una ripiera ubicada en cercanías al río Pescado.

El imputado fue detenido el 24 de febrero, y luego la Unidad Fiscal pidió la prisión preventiva, pero "el juez le responde que según sus argumentos, no estaba suficientemente claro, y que no tenía los elementos de juicio para decidir por sí o por no. La fiscal que consideraba que los elementos eran suficientes, apeló a una instancia superior. En ese camino, nos quedamos nosotros en el medio", relató el padre. El juez había declarado entonces inadmisible el pedido de prisión preventiva, por ello el 30 de marzo la Unidad Fiscal impugnó tal decisión.

El pasado 14 de abril, Oyarzú dispuso la preventiva pero con modalidad domiciliaria, una decisión que choca con lo esperado por la familia de la víctima: "(El juez) contradiciéndose él mismo, decide la domiciliaria, echando por tierra la preventiva (bajo modalidad efectiva)", señaló el padre de la joven.

Indicios contra la versión del suicidio

El padre de Nahir explicó que la semana pasada le dieron a conocer el informe de autopsia que develó datos importantes. El primero: "el cadáver de mi hija tenía marcas en las manos compatibles con una suspensión, como si hubiera tratado de agarrarse de algo, se agarró de la mampostería, esto echa por tierra la hipótesis de suicidio, nadie que se quiera suicidar intenta salvarse. Ella trató de agarrarse y se cayó con todo (...) había un pedazo chiquito de mampostería al lado de su cuerpo".

Oyarzú también analizó el informe de autopsia en su fallo y señaló que de él "se desprende que Nahir Klimasauskas presentaba lesiones en los cinco dedos de ambas manos compatibles con la presión que debió ejercer para intentar sostenerse con su cuerpo suspendido en el balcón". Más notable es que intentó sostenerse porque esas lesiones "no se presentaron en los pies". Y también se verificó que "en la rodilla derecha presentaba lesiones compatibles con arrastre sobre una zona dura y rugosa, características compatibles con la estructura de mampostería del balcón".

"De esto se puede inferir que la víctima intentó sostenerse hasta que se vio vencida por su peso y la falta de agarre", indicó Oyarzú. Asimismo, una cámara muestra a través del vidrio que cubre la puerta del sector de garaje del edificio, cuando cae una "silueta de manera vertical". El juez dijo que estas consideraciones le permiten inferir como "poco probable que la víctima se habría arrojado al vacío, con una idea finalmente suicida".

Además el magistrado sostuvo que "García Viarengo omitió prestar auxilio" a Nahir "mientras ella colgaba del balcón". "Teniendo en cuenta lo que tengo por acreditado, advierto que (Nahir) colgó de frente a la parte exterior del balcón. Para que tal posición sea posible y compatible con las improntas caracterizadas como equimosis en los lechos ungueales, surge evidente que Nahir se encontraba en el balcón de cara a la zona del garage traspasando por sí o alzada por el imputado García Viarengo, (a) la altura del balcón y se tomó del borde externo del balcón para luego pasar sus piernas por el borde del balcón y quedar en la posición vertical en la que finalmente cayó al piso".

Otro dato de la autopsia que mencionó el padre de Nahir es que el cuerpo presenta heridas compatibles con "sexo violento o una relación violenta, es violación", señaló.

Por otro lado, minutos antes de la muerte de la joven publicó en su perfil de facebook la leyenda: "me cagaste la vida Gustavo". El padre dijo que el mensaje está siendo investigado, por que "no se sabe si lo escribió ella o el novio".

Nahir "enarbolaba los derechos de género"

Nahir acompañaba las luchas por los derechos de las mujeres y disidencias, y entre éstas la de legalización del aborto. Su padre la recuerda por su posición progresista, contó que era lectora de este diario, "estaba en contra de la sumisión de la mujer, contra los delitos de este tipo. Enarbolaba los derechos de género". El pasado 8 de marzo, la Colectiva Feminista Panambi de Orán pidió justicia para ella y la recordó como una compañera que participaba en sus actividades.

El padre dijo además que tras el femicidio de su hija no se contactó con la familia ningún organismo gubernamental de la Nación ni de la Provincia, a pesar de que tienen entre sus funciones abordar las problemáticas de género.