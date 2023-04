El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la crisis climática se soluciona dejando de “extraer petróleo, carbón y gas”. El mandatario colombiano habló en el Foro Permanente de la ONU sobre Pueblos Indígenas donde propuso medidas pragmáticas para salir de la crisis climática.



“No podemos caer en una especie de trampa, creer que con reforestar, revitalizar las selvas se puede superar la crisis climática. Eso no es cierto. Podríamos sembrar hasta el último metro cuadrado de todo el continente y el problema no tendría solución. Sería una gran propuesta en torno al equilibrio, pero no la determinante…esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbon y el gas”, afirmó Petro durante su discurso en Nueva York en el foro "Pueblos indígenas, salud humana, salud planetaria y territorial y cambio climático: un enfoque basado en los derechos".



“En mi opinión la discusión mundial se está alejando del núcleo central del problema y busca maquillajes. Claro, un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática", cuestionó Petro.

"La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que implica la crisis climática. Por eso presionar por la paz global hoy es fundamental. La guerra no conlleva vida, sólo muerte”, reforzó el mandatario colombiano.

Petro participó en la sesión inaugural del Foro Permanente de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que se celebra de manera presencial por primera vez desde la pandemia de coronavirus hace tres años.

Cambiar la deuda por acción climática

El mandatario colombiano pidió medidas pragmáticas para abordar la crisis climática, uno de los ejes principales del foro, entre ellas, que los países comiencen un

"Que se cambie la deuda por acción climática, que los estados puedan disminuir su endeudamiento para que pueda aparecer un espacio financiero público que permita adelantar resultados climáticos concretos", propuso en medio de los aplausos de los cientos de representantes de todo el mundo reunidos en el foro.

Esto permitiría crear un "espacio financiero público" que ayude a "planificar las acciones concretas para solucionar los ejes centrales que están produciendo la crisis climática", precisó el presidente colombiano.

"No es que esté pregonando la gran revolución contra el gran capital pero no podemos esperar del mercado, del capital, la solución para la crisis climática" porque se han tardado "40 años (...) para convencernos que el mercado lo puede solucionar todo".

Los pueblos indígenas "pueden cuidar mejor la tierra que cualquier otra cultura", afirmó Petro, que recordó que en agosto tendrá lugar una cumbre de los 10 países que comparten la selva amazónica en agosto en Belén de Pará, en Brasil, para construir un programa común que permita "posibilitar el flujo del dinero que se necesita para construir un patrimonio común".



Colombia, donde el 4,4% de la población es indígena (más de 1,9 millones de personas) dedicará más de 150 millones de dólares a revitalizar la parte colombiana del pulmón del planeta, anunció.



Los pueblos indígenas (más de 5.000 culturas que hablan más de 4.000 idiomas) representan el 5% de la población del planeta pero suponen el 15% de los más pobres, según la ONU, que alerta que están perdiendo sus tierras, sus derechos y sus recursos.