En Francia explotaron las ventas de la última edición de la revista Playboy por la entrevista a la secretaria de Estado francesa Marlene Schiappa. La funcionaria concedió una importante entrevista en la que habló sobre política y derechos civiles. El director editorial de la empresa de contenido erótico, Jean-Christophe Florentin, anunció que a pocos días de su llegada a los kioscos de todo el país se vendieron más de 100.000 copias y se reimprimirán más ediciones.

Florentín explicó a FranceInfo que lo normal en estos tiempos es que la revista venda 30.000 copias al mes, mientras que esta edición superó las 100.000. Por este motivo, anunció que imprimirán otros 60.000 números para satisfacer la demanda del público.



La popularidad del último número se debe, en primer lugar, a que la secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria y Vida Asociativa de Francia habló sobre varios ejes, haciendo hincapié en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Además, en esta producción, la funcionaria respondió a las críticas de la oposición tras la controvertida reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron, que la semana pasada recibió el aval de la justicia constitucional y fue promulgada en la madrugada del viernes tras meses de violentas protestas en las principales ciudades del país.

En segundo lugar, la demanda de esta edición de Playboy en Francia se debe a que a comienzos de abril Schiappa se convirtió en blanco de críticas, ya que en medio de la crisis política del país, se había viralizado la supuesta foto de portada de la revista para adultos, en la que la política modelaba un traje de baño blanco con un profundo escote que revelaba un tatuaje con el número "493", en referencia al artículo constitucional del decreto de Macron.

Finalmente, a los pocos días se supo que esa imagen se trató de un montaje, según reportó rápidamente a Le Parisien el equipo de la ministra francesa, en un intento por apagar el fuego. En la revista que se publicó el pasado 6 de abril y que se agotó en todos los kioskos, la funcionaria de 40 años y autora de libros eróticos, posó con un vestido blanco largo y dio sus apreciaciones sobre los derechos de las mujeres, la política y la literatura.

Luego de que se viralizara la foto "trucha" de la ministra, se logró dar con el autor del montaje: el usuario de Twitter @blakcjag, de poco más de 1.500 seguidores. Contactado por agencias internacionales, el internauta se declaró “culpable” de haberla truchado.



Repercusiones de la entrevista de Marlene Schiappa a Playboy

La primera ministra, Élisabeth Borne, fue una de las primeras en comunicarse por teléfono con la funcionaria, para decirle que consideraba “del todo inapropiada” su aparición en la revista en el entonces contexto de protestas que se extendía en todo el país contra la reforma jubilatoria.

“Es desgarrador, pensábamos que era una broma del Día de los Inocentes”, señalaron otras figuras de la política francesa, incluidas personalidades del propio partido político de Schiappa, La República en Marcha, que lidera el presidente Emmanuel Macron.

A la secretaria de Estado francés también le llegaron críticas de parte de la oposición. “Estamos en plena crisis social (...) y tengo la impresión que hay una cortina de humo entre Têtu, Pif Gadget y Playboy”, lamentó la diputada ecofeminista Sandrine Rousseau, quien apuntó no solo contra la actuación de Schiappa sino también contra la aparición del ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en la revista Têtu, orientada al colectivo LGTBI, y contra la participación de Macron en la revista infantil Pif Gadget.

“En un país donde el Presidente se expresa en Pif y su ministro en Playboy, el problema sería la oposición. Francia está descarrilando”, coincidió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. “La portada de Playboy es una doble provocación”, señaló, por su parte, la eurodiputada Manon Aubry, del partido de izquierda La Francia Insumisa -cuando aún no se había estrenado la última edición y se desconocía que lo que se había viralizado era un montaje-.

Schiappa respondió por entonces a las críticas a través de su cuenta de Twitter. “Defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los detractores e hipócritas”, escribió.

Hubo miembros del gobierno, como el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que decidieron apoyar a la funcionaria. “Quería decir que Marlene Schiappa es una mujer política valiente que tiene su carácter y que tiene su estilo que no es el mío, pero respeto”, remarcó, y añadió: “No me hagan decir nada malo de Marlène Schiappa. Ser una mujer liberada no es tan fácil”.

También la defendió el editor de la revista, quien sostuvo que Schiappa es la política “más compatible con Playboy”, porque está comprometida con los derechos de las mujeres. “Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento de la causa feminista”, afirmó.