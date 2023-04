Mientras los dos socios principales del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) definen si van o no a las PASO para decidir sus candidaturas para las próximas elecciones, el tercer miembro de la alianza de partidos trotskistas, Izquierda Socialista (IS), hace un llamado a la unidad con una propuesta que no incluye postulantes propios en la fórmula. "El Frente de Izquierda no tiene que ir dividido a las PASO por eso proponemos la fórmula unitaria Bregman-Solano", es la consigna con la cual IS convoca a una conferencia de prensa. La fórmula unitaria permitiría ir juntos a los tres partidos --IS, Partidos de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Partido Obrero (PO)-- en las demás jurisdicciones del país, pero en las filas de IS confiesan que les está costando mucho instalar la propuesta "precisamente porque declinamos de presentar candidatos propios", según comentó uno de sus dirigentes a Página/12, tras participar del acto de los trabajadores despedidos de Clarín para llevar su solidaridad.

"El Frente de Izquierda Unidad tiene una gran oportunidad para seguir creciendo y canalizar el hartazgo de miles, pero lo tiene que hacer con políticas unitarias. Lamentablemente el PTS, PO y MST siguen lanzados cada uno por su lado con sus propias fórmulas presidenciales. Este divisionismo ha llevado a que se rompa el FIT Unidad en Salta. Por eso proponemos una fórmula unitaria de consenso con Myriam Bregman (PTS) a presidenta y Gabriel Solano (PO) a vice", explicó el dirigente Juan Carlos "Gringo" Giordano.

A su criterio, "es equivocado que el Frente de Izquierda Unidad vaya dividido a las PASO a pelearse por los cargos, lo que hace falta es salir unidos para enfrentar esta brutal crisis económica, social y política denunciando que el peronismo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el liberfacho de Milei son más ajuste, saqueo y FMI, postulando a la única alternativa política en beneficio del pueblo trabajador que es el FIT Unidad con una fórmula unitaria". En caso de fracasar en su propuesta al interior del frente, IS anunciará sí sus propias listas.

En la conferencia de prensa de hoy 19 de abril --a las 15 en la Federación Judicial Argentina, Rincón 74-- estarán presentes Giordano, diputado nacional electo y dirigente de IS; la diputada nacional electa y delegada ferroviaria del Sarmiento, Mónica Schlotthauer; el referente nacional del sindicalismo combativo Rubén "Pollo" Sobrero; la legisladora electa por CABA y dirigenta nacional de la Agrupación de Mujeres Isadora, Mercedes Trimarchi; Liliana Olivero, candidata a gobernadora por Córdoba y Angélica Lagunas, candidata a Intendenta de la ciudad de Neuquén.

Además, Izquierda Socialista llamará a concurrir al acto del 1ero de Mayo del Frente de Izquierda Unidad en Plaza de Mayo, "para apoyar las luchas en curso en Argentina y en el mundo y para fortalecer al Frente de Izquierda con políticas unitarias".

Castañeira también se lanza

Por afuera del FIT-U el Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo) movió sus fichas y lanzó un spot con la precandidatura de Manuela Castañeira. "Hace falta una alternativa que plantee soluciones de fondo ante la bancarrota del país producto del fracaso sucesivo de Juntos y del Frente de Todos, para muchos Milei aparece como esa salida, pero les queremos decir que es una estafa: no hay figura más ultra capitalista, explotadora y antiderechos que él", afirma Castañeira mirando a cámara. "Milei defiende la esclavitud laboral y la desigualdad social, promueve los métodos más reaccionarios y represivos para imponer las recetas del capitalismo más parasitario, un sistema que hoy está en crisis en Argentina y en todo el mundo", agrega la postulante.

Para ella, "en este escenario de crisis sin fin y de ajuste del gobierno y del FMI hace falta que la izquierda sea una alternativa para millones". Y para lograr eso dice: "Llamamos al FITU a que nos unamos en una PASO para poner en pie una expresión unificada de la izquierda, con un claro perfil anticapitalista porque este sistema, que promueve la desigualdad laboral y la precarización, y en donde los empresarios remarcan los precios todos los días, no va más. En el spot acompañan a Castañeira: Julia Di Santi (Córdoba), Lucas Ruiz (Neuquén), Juan Cruz Ramat (Buenos Aires) y Federico Winokur (CABA).

A la hora de las propuestas, Castañeira sostiene que "hace falta un salario mínimo de 500.000 pesos indexado a la inflación y que se ponga fin a la precariedad laboral, porque las y los trabajadores y la juventud necesitan un futuro". Su slogan es: "Unamos a la izquierda en unas PASO para ser la alternativa anticapitalista que necesita el país".