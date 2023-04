Nadie se calma. Esa parece ser la consigna de Juntos por el Cambio. Luego de una jornada de furia en torno a Javier Milei, María Eugenia Vidal hizo una propuesta: bajar todas las candidaturas. No le hizo caso ni su candidato a gobernador, Cristian Ritondo. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que le parecía rara y que tal vez tenía que ver con que Mauricio Macri se arrepintió de haberse bajado. Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que no se baja porque lo mejor es que "decida la gente en las PASO" y no con el dedo de los dirigentes. También dijo que no se tomará licencia y le pagó a Macri con la misma moneda: "No siento que Macri se quiera ir con Milei".

Cada día Juntos por el Cambio se asoma al abismo de la ruptura y tira una moneda a ver si salta o no. El lunes, motivados por una declaración de Milei, se trenzaron sobre si Macri quería o no romper la alianza para irse con el economista de Libertad Avanza. Tras un intercambio de insultos y chicanas, Vidal intentó una jugada que no tuvo un solo apoyo: propuso bajar todas las candidaturas y empezar de nuevo, fijando reglas del juego para la competencia. No se bajaron ni los propios.

Dinamita radical

El candidato a presidente radical Gerardo Morales la atajó y le contestó en pocas palabras que no. Luego le tiró a la línea de flotación: “Llama la atención la propuesta de Vidal, salvo que se haya arrepentido Macri”. El titular del comité nacional de la UCR dijo así lo que sospechan también en el larretismo: que detrás de ese planteo está el expresidente. Lo que no explicaría por qué Patricia Bullrich no sólo no se plegó, sino que sus seguidores la invitaron a Vidal a bajarse "porque no mide".

Morales aclaró, no obstante, que es "una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido". "Hay mucho ruido en el PRO, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo", los gastó. Y lanzó una advertencia al que saque los pies del plato: “No creo que ningún dirigente del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica o del peronismo republicano que sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio. En mi opinión es la fuerza política que está en condiciones de gobernar el país, con todos nuestros defectos y virtudes”, sostuvo.

Nitroglicerina PRO

Larreta también le dijo que no a Vidal, aunque fue un poco menos ácido con una dirigente que lo acompañó hasta hace no tanto: "Quien define quien se sube y quien se baja es la gente en las PASO. Lo mejor es que la gente decida y no los dirigentes subiendo y bajando". La crítica al candidato a dedo fue, obviamente, un tiro por elevación a Macri, quien busca imponer a su primo Jorge Macri como el sucesor de Larreta en la jefatura de Gobierno, en lo posible, sin competencia.

No obstante, Larreta se mostró componedor con Vidal: "Entiendo que lo que subyace detrás de lo que María Eugenia plantea es que no haya tensiones internas y eso yo lo garantizo: nunca me peleo con nadie de JxC". Pero reiteró que no bajaría su candidatura.

Menos amigable con la ex gobernadora fue el ex embajador en China de Macri Diego Guelar: "¿Cuándo se baja de su candidatura y del “CIRCO POLÍTICO” del que tanto abomina? Me parece LAMENTABLE el espectáculo teatral que da por TV como “comentadora” de las tragedias actuales. No hace la menor AUTOCRÍTICA de su largo paso por la administración pública", le arrojó Guelar.

De nada sirve que desde el entorno de Vidal intentaran explicar que lo que busca Vidal es que Juntos por el Cambio siga haciendo un espectáculo destructivo que se aleja de lo que le importa al ciudadano promedio, y que le arroja votantes a Milei. Para graficarlo: si ese mensaje que intentó enviar Vidal fuera un e-mail, en los otros comités de campaña ya lo borraron sin leerlo.

Licencia para explotar

Ya que estaba en eso de responder, Larreta también se ocupó de la jugada que le hizo Bullrich, cuando se tomó licencia de la presidencia del PRO y sugirió que Larreta debía hacer lo propio con la jefatura de Gobierno."No tiene nada que ver una cosa con la otra. A mi me votó la gente", se la sacó de encima sin ninguna parsimonia.

Larreta también opinó sobre la frase de Carrió, quien dijo que Macri no quiere seguir en Juntos por el Cambio y se quiere ir con Milei. “No siento que Mauricio se quiera ir con Milei, él es parte de Juntos Por el Cambio”, dijo Larreta. La similitud con una frase de Macri no puede ser casual: "No creo que Horacio haga eso", había dicho el ex presidente en las vísperas de que desdoblara las elecciones. Larreta parece estar devolviendo gentilezas.

TNT Cívico

Carrió se mostró exultante en medio de las críticas que iban y venían. Resaltó que los candidatos a presidentes de los distintos partidos de Juntos por el Cambio rechazaron un acuerdo con Milei. Y se vanaglorió de haberle desarmado una supuesta jugada a Macri. "Se consolida Juntos por el Cambio. Los candidatos a presidente reafirman y convalidan su pertenencia a esta fuerza", sostuvo Carrió.

Y se detuvo a agradecerle a Larreta, Bullrich y Morales. La presidenta del PRO (ahora de licencia), no obstante, tuvo que aclarar sus palabras: había dicho que no a irse con Milei. Pero luego remarcó: “Si él quiere una interna en Juntos por el Cambio, acepto. Pero me parece que Milei es parte de otro partido”.

Bullrich acepta, pero Larreta, Morales y Carrió, no. Mejor que a Milei no se le ocurra decir que sí. La mecha está más corta que nunca.