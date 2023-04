Libro. El viernes 28 de abril a las 18.30 se presentará en el Centro de Salud Mental Nº3 "A. Ameghino" el nuevo libro de Claudio Di Pinto: Goce-Deseo. Vicisitudes de la pulsión. Vicisitudes del sujeto. Actividad abierta y gratuita organizada por el Comité de Docencia de esa institución.



Charla. Filosofía a la gorra, por Diego Singer: Si Dios no existe no todo está permitido. Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia), CABA. La charla será al aire libre, aconsejamos llevar abrigo y lona o reposera. Domingo 23 de abril, a las 16. Encuentro abierto, a la gorra. No es necesario reservar. No son necesarios conocimientos previos. tallerdefilosofia.com.ar