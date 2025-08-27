En busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, River y Unión de Santa Fe jugarán este jueves en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido arrancará a las 21:15, se podrá ver a través de TyC Sports y en caso de igualdad en los noventa minutos, se definirá por tiros desde el punto penal. El que salga ganador de los dos se cruzará con Racing.

Esta Copa le ha sido esquiva a River en los últimos tres años: en 2022, Patronato lo sacó por penales en cuartos; en 2023, perdió 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en 16 avos de final; y el año pasado, cayó también en la misma fase ante Temperley en la definición desde los once metros. Este año, llega a esta instancia luego de haber eliminado a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 y a San Martín de Tucumán por 3 a 0.

Pero aún así, el equipo de Marcelo Gallardo no llega bien: aunque lidera el grupo B del Torneo Clausura, está segundo en la tabla anual y ya llegó a los cuartos de la Copa Libertadores en los que se enfrentará a Palmeiras, sus rendimientos ante Libertad de Paraguay y Lanús fueron deficitarios: a los paraguayos recién se los pudo dejar en el camino mediante los tiros desde el punto penal y los "granates" le igualaron en la última pelota de la noche.

Como no quiere descuidar ningún frente, Gallardo pondrá ante Unión lo mejor que tiene, luego de haber ido a la Fortaleza del Sur con un equipo alternativo. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña volverán a ser los laterales titulares y en caso de encontrarse bien físicamente, el chileno Paulo Díaz regresará a la zaga central junto con Lucas Martínez Quarta. Si Díaz no lograra recuperarse, será Lautaro Rivero, de buen partido ante Lanús, quien ocupe su lugar. Adelante, la idea del técnico es la de probar por primera vez al tridente Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio y jugar con tres volantes que podrían ser Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero. Todo está por verse

Unión, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final: en primera fase superó por 3 a 1 a Colegiales; mientras que en 16avos llegó hasta los penales para eliminar a Rosario Central. En el campeonato, su campaña es aceptable: marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres del líder Estudiantes y el domingo igualó 1 a 1 con Huracán en Santa Fe."La logística está bien, el equipo tiene muchas ganas y buscará aprovechar sus herramientas; lo vamos a atacar con nuestra trampa táctica", dijo el entrenador Leonardo Madelón quien no quiso revelar qué estratagema prepara para sorprender a River.