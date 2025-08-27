Pasó la fase de grupos con sensaciones ambiguas, pero ahora llegó el momento de la verdad para la Selección Argentina de básquetbol. Este jueves, desde las 21:40, el joven conjunto dirigido por Pablo Prigioni se medirá ante Puerto Rico en busca de un lugar en las semifinales de la Americup 2025. El encuentro será televisado por TyC Sports.

Argentina cumplió un torneo irregular, con momentos altos y otros muy inestables. Le ganó con solvencia al local Nicaragua, luego perdió en tiempo suplementario y en la última pelota ante República Dominicana y por último aseguró su boleto al ganarle a Colombia por un punto, para quedar como el segundo mejor segundo y enfrentarse a Puerto Rico, que terminó la fase inicial como el mejor segundo.

Dejando de lado la previsible victoria sobre Nicaragua, un rival de rango menor, Argentina jugó muy buenos minutos ante Dominicana, pero terminó cediendo ante el rigor físico y la puntería exterior de los caribeños, con agregado del escándalo del final, cuando los jugadores de ambos equipos terminaron envueltos en una trifulca que motivó las suspensiones de Gozalo Bressán, que todavía debe cumplir una fecha, y de Francisco Caffaro y Juan Pablo Vaulet, ya habilitados para jugar.

Puerto Rico, que tiene como figura al NBA José Alvarado, fue segundo en su zona, gracias a sus victorias sobre Venezuela y Panamá y la caída ante la potente Canadá. Como los dominicanos, tiene perimetrales muy picantes y jugadores internos de mucha potencia física.

Además del duelo entre argentinos y boricuas, los cuartos de final tendrán los partidos República Dominicana frente a Brasil (16.10), Estados Unidos ante Uruguay (18.40) y Canadá y Colombia, que jugarán pasada la medianoche, a las 0.10 del viernes.