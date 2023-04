Una organización sin fines de lucro norteamericana difundió una campaña que asegura que "es más seguro enviar tus hijos a la guerra que al colegio". Change the ref (CTR), la ONG detrás del spot, asegura que en Estados Unidos en las últimas dos décadas murieron más niños y niñas por la libre portación de armas que por actividad militar y violencia policial combinadas.

La campaña es de alto impacto. En las imágenes y videos que recorrieron las redes sociales se puede ver a distintos niños vestidos de militares en campos de batalla con la leyenda "Send your kids to war. It's safer than school" (Enviá a tus hijos a la guerra. Es más seguro que el colegio).

Según el sitio oficial de CTR, la organización sin fines de lucro se dedica a "empoderar a los líderes del futuro" y da herramientas a jóvenes para que puedan llevar adelante los cambios que se necesitan para resolver los problemas del país, entre ellos, la violencia por portación de armas. Además, la web explica que utilizan la creatividad y el arte para "concientizar" sobre estos temas.

Por otra parte, uno de los objetivos de la ONG es difundir las "maniobras corruptas para comprar legisladores" de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la organización civil más antigua de Estados Unidos y principal promotora de la portación de armas en el país del norte.

¿Cuál es la situación de los tiroteos?

Según el Archivo de Violencia con Armas, una organización sin fines de lucro que monitorea los casos en Estados Unidos, en lo que va del año se contabilizaron 165 masacres con armas de fuego. Además, la cantidad de adolescentes heridos en estas balaceras fue de 1097 personas y los fallecidos, 453.

También advierten que el fenómeno creció: en 2018 hubo 336, mientras que en 2022 esa cifra trepó a 647. En los últimos tres años (de 2020 al 2022) de monitoreo se contabilizaron más de 600 tiroteos por año, casi dos por día en promedio.

