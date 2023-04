Una seguidilla de robos se registró ayer en pleno centro de Rosario. El más llamativo fue sin dudas el atraco a mano armada que protagonizó un solitario ladrón en la agencia de cambios y turismo Daminato, cuyo titular es Gustavo Scaglione, dueño de Televisión Litoral y el Multimedios La Capital. El hombre se alzó con 200 mil pesos sin mucha violencia y se fue caminando por plena peatonal San Martín. Pero durante la jornada también sufrieron hechos de robo una joyería, un local de celulares, una veterinaria y un automovilista y un local de Western Union de Guatemala y Córdoba del que se llevaron 9 millones de pesos (ver aparte). Por su parte el intendente Pablo Javkin volvió a reclamar que haya más presencia policial en las calles de la ciudad, ante los hechos de violencia y robos que se vienen cometiendo. "Acá lo notorio es la falta de policías en la calle", dijo.

Primero fue el intento de robo en una joyería en Maipú al 1000, después el asalto a un local de venta de accesorios para celulares en España al 700 y luego a una veterinaria de San Luis al 600. Más tarde, un automovilista fue atacado y robado en Pellegrini y Buenos Aires. El reclamo por la falta de seguridad en la zona central no es nuevo. Los arrebatos, las mecheras y los robos son moneda corriente según los relatos de vecinos, propietarios de comercios y referentes de centros comerciales. Pero en una franja específica de tiempo del jueves se registraron varios seguidos.

Tal vez el que más impacto causó fue el robo a Daminato, donde un ladron ingresó solo, con una mochila en la espalda, su cara descubierta y una campera de color oscuro. Llegó hasta la caja de la sucursal que la agencia de cambios posee en el ingreso a la galería Rosario, ubicada sobre peatonal San Martín 854, entre Rioja y peatonal Córdoba. No le importó que una cámara de seguridad lo filmaba desde un rincón. El hombre llegó hasta el cajero, intercambiaron un par de palabras y luego sacó de la campera un arma de fuego, corta, de color negro, que puso sobre el mostrador. Acto seguido, le pidió al cajero que no dijera nada y que le diera toda la plata.



"En la actualidad no se manejan montos altos ", dijeron desde la casa de cambios, intentando explicar que el monto que se llevó el asaltante: alrededor de 200 mil pesos en efectivo, en otro tiempo pudo haber sido mucho mayor. El dinero lo tenían el empleado a quien el ladrón le mostró el arma y otra cajera que estaba a pocos metros. En menos de 5 minutos, el hombre se retiró y no se sabe si cuando salió del local agarró hacia la derecha o la izquierda. En la peatonal, a esa altura del día, no había policías cerca, señalaron varias personas.

El responsable del local, Mario Piegaia, indicó que era la primera vez que ocurría un hecho de esas características y que los dos cajeros que fueron víctimas del robo estaban impactados, pero que no resultaron heridos. Sobre las imágenes del hecho, indicó que serán entregadas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para ver si pueden apresar al asaltante.

Por su parte, el titular de la empresa asaltada, Gustavo Scaglione, expresó –ante varios medios– su preocupación por el episodio, indicando que le pareció “una locura”. También se mostró preocupado porque este tipo de hechos, que ocurren en cualquier parte de la ciudad y a toda hora, se están tomando “con naturalidad". Además, lamentó la falta de presencia policial en la zona, tanto en la peatonal como en otros sectores de la ciudad. “Es una locura, ya tenemos que decir gracias porque nos robaron y no nos mataron. Es una locura lo que estamos viendo. Lo peor de todo es que ya nos estamos acostumbrando. Naturalizamos todo”, describió Scaglione.

Javkin fue consultado en Radio2 por diferentes temas y uno de ellos fue la seguridad. En ese sentido se refirió al ataque contra el padre que dejaba a su hijo y un amigo en la escuela Medalla Milagrosa por el que resultó herido de bala. "Estuve en contacto con el titular de la empresa (This Week, donde la víctima es gerente). Ese mismo día tuvimos una persona muerta en zona sur. Vamos pasando de un hecho a otro, y las víctimas quedan con sus vidas rotas, y ahí es donde hay que estar", sostuvo. Y arremetió: "Acá lo notorio es la falta de policías en la calle. No puede ser que no haya efectivos en la calle". E insistió con su pedido de poder "designar al jefe de la policía".



Entre otros conceptos, señaló: "Vamos a sumar 600 cámaras inteligentes. Pero tiene que haber un móvil que llegue al hecho. Policías. Porque detectar un hecho es fácil. El tema es la respuesta". También planteó: "No me gusta ser alarmista, pero la realidad es notoria. Hay un enorme descontento de la gente con la institucionalidad. Si no le damos respuesta a eso, nada bueno va a venir".