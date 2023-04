Jorge Macri se adelantó a una jugada de Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que no hace falta que se bajen los candidatos larretistas a jefe de Gobierno como Fernán Quirós y Soledad Acuña, que él no tiene problemas en competir con todos y con Martín Lousteau también. Y que les va a ganar a todos. El ministro de Gobierno porteño viene hace tiempo en un tira y afloje para que Larreta lo apoye y se convierta en el único candidato del PRO. En el mismo sentido, presionó el expresidente Mauricio Macri. Larreta dijo que quedaría un solo candidato, pero eso fue antes del estallido de la relación con el exmandatario, tras el desdoblamiento concurrente. Hoy Larreta no está dando señales de bajar a sus candidatos y las reuniones con Jorge Macri tampoco terminaron con garantías en ese sentido. Así que Jorge Macri decidió no esperar más. Dijo: "Vamos todos a la cancha". Y, de paso, se ahorra tener que apoyarlo a Larreta como su candidato a presidente.



La puja por la sucesión de Larreta viene tensando la interna desde comienzo de este año. Tanto Macri como Patricia Bullrich apoyaron a Jorge Macri como su candidato y exigieron que Larreta bajara a los demás. Pero Larreta se abstuvo de hacer tal cosa: dejó correr a su ministra de Educación, Soledad Acuña, y también a su favorito, el ministro de Salud, Fernán Quirós. Recién hace algunas semanas dijo que esperaría un tiempo para definir quién estaba mejor en las encuestas. Para ese entonces, los Macri reclamaban que el resto se bajaran ya.



Luego vino el choque de frente por las elecciones que se harán con voto electrónico. Allí los dos Macri cuestionaron la decisión y Larreta le contestó a Jorge Macri que estaba en desacuerdo con la ley. El mismo día que anunció su decisión de que haya elecciones concurrentes con dos urnas, Larreta tuvo un encuentro con Jorge Macri. Si bien difundieron que fue una "buena charla", habría sido inusualmente áspera. Este diario recogió una versión de que Larreta le reclamó que lo apoye como su único candidato a presidente. En el entorno de Jorge Macri, niegan que ese pedido haya existido.



Todos a la cancha



Sea como sea, lo cierto es que no salieron con un acuerdo de ese encuentro. Y si bien en el entorno del ministro sostienen que hoy "hay una convivencia pacífica" con Larreta, lo cierto es que Jorge Macri decidió no depender más de una decisión de Larreta: será candidato en cualquier caso y en una interna con todos los candidatos que decidan ponerle adelante en unas PASO.



"Yo no voy a decir quién se tiene que bajar o subir. Si son más no me preocupa, porque confío en el ciudadano. En su capacidad de votar. No me molesta. La competencia saca lo mejor de mí", dijo sobre sus adversarios Quirós y Acuña y la posibilidad de que se bajen para que haya un candidato único del PRO. "No hace falta. Vamos a la cancha, todos a la cancha", lanzó.

También invitó a sumarse a la interna al candidato de la UCR, Martín Lousteau: "Estoy convencido que le gano con la gente a Lousteau. Y con este sistema electoral más tranquilo todavía", sostuvo sobre el voto electrónico. "Hay algunos que creen que se le puede hacer trampa a la gente y yo pienso todo lo contrario. Creo en el ciudadano adulto, serio, que sabe elegir con el sistema que le pongan adelante", dijo sobre el desdoblamiento concurrente que anunció Larreta. También sostuvo que tiene en orden todos los requisitos para ser candidato en la Ciudad. "Debe haber algunos preocupados por mi candidatura", se rió.



Renuncia bonaerense



Anunció que el organismo que se ocupa de la elección, el Instituto de Gestión Electoral, dejará de estar bajo su órbita. Y anunció que dejará su puesto de intendente de Vicente López, del que está de licencia: "Es probable que en los próximos días yo además ya directamente renuncie a ese cargo". Y también aclaró que hace tiempo dejó la presidencia del PRO bonaerense.



En el entorno de Jorge Macri, dejaron en claro que esto forma parte de una nueva estrategia que incluye no esperarlo más a Larreta, a ver si baja o no a sus candidatos. El ministro de Gobierno dirá de ahora en más que no le molesta competir con otros dirigentes del PRO porque se tiene fe en ganar. Esto es un giro sobre lo que planteaba él y sobre todo el expresidente Macri: que muchos candidatos del PRO dividen el voto y favorecen a Lousteau.

La decisión de Jorge Macri parece adelantarse a una jugada que viene vislumbrando por parte de Larreta: que, tras su ruptura de puentes con el exPresidente, podría dejar en pie a uno de sus candidatos (Quirós es el más competitivo) y plantear una "PASO de cuatro candidatos": Jorge Macri, Quirós, Lousteau y Ricardo López Murphy. Ante este escenario, el ministro de Gobierno porteño decidió ser el primero en decir que no tiene problemas en que haya otros candidatos. Tampoco tiene el control para evitar que se presenten.