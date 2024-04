El proyecto de Ley Bases, que implica la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional, un régimen de inversiones con beneficios impositivos exorbitantes y facultades extraordinarias para Javier Milei, volvió a ser aprobado en la votación en general, como ocurrió en febrero pasado.

Sin embargo, esta vez la iniciativa contó con el voto positivo de 142 legisladores, mientras que en febrero contó con el apoyo de 144. ¿Quiénes fueron los dos diputades que cambiaron su voto?

Este martes, a las 8.49 de la mañana y luego de más de 20 horas de debate, el Gobierno confirmó lo que esperaba: la aprobación en general de la Ley Bases. El proyecto recibió 142 votos a favor, 106 en contra, 5 abstenciones, mientras que hubo 1 diputado que no votó y 3 que se ausentaron.

En cambio, en febrero -cuando la iniciativa también había sido aprobada en general, aunque luego en un inesperado giro fue retirada por el oficialismo, representando una dura derrota para Milei-, el número de votos positivos fue de 144, mientras que 109 diputados votaron en contra, 1 no votó y 3 se ausentaron.



Hubo, en estos meses, dos legisladores que habían votado a favor en febrero y ahora cambiaron su posición, decidieron abstenerse: Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Fernando Carbajal, de la UCR.



Frade, diputada por la provincia de Buenos Aires, es una dirigente muy cercana a Elisa Carrió, quien horas atrás criticó fuertemente varios puntos de la iniciativa parlamentaria y dijo que la Coalición Cívica romperá con el bloque que dirige Miguel Ángel Pichetto.



Carbajal, diputado por la provincia de Formosa, fue uno de los pocos radicales que votaron de manera diferente al bloque que conduce Rodrigo De Loredo, que en su mayoría apoyaron la iniciativa oficial. Una de sus principales objeciones hacia el proyecto fue la delegación de facultades.

“La Unión Cívica Radical puede decir orgullosamente que ha sido coherente en no darle y no votarle delegación de facultades a ninguno de los presidentes. Y el motivo por el cual no le vamos a dar facultades a Milei es el mismo motivo institucional por el cual no se lo dimos a Alberto Fernández y no se la dimos a Cristina Fernández. No delegamos facultades. Nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer. Y los que lo hagan, tendrán que asumir ante el partido y ante su propia conciencia abandonar esta línea de coherencia que el radicalismo ha venido sosteniendo”, dijo Carbajal.

La votación de cada bloque

Los diputados que este martes respaldaron la iniciativa fueron los que integran el bloque oficialsta de la Libertad Avanza (LLA), en su totalidad. También votaron a favor los del PRO de Mauricio Macri, Hacemos Coalición Federal conducido por Miguel Pichetto, y la UCR que responde a Rodrigo de Loredo, salvo algunos legisladores más críticos.

También fueron de la partida los integrantes de Innovación Federal, el bloque integrado por una decena de diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. De la misma manera acompañaron los del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Las fuerzas políticas que rechazaron la iniciativa en su totalidad fueron Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

En disidencia con sus bloques votaron la cordobesa Natalia de la Sota y algunos legisladores del socialismo santafesino.

Los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano y Marcela Coli tampoco acompañaron a su bancada pero se abstuvieron.