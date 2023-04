Tucumán se acerca a las elecciones del 14 de mayo. La lista del FdT encabezada por el actual vicegobernador Osvaldo Jaldo lleva como vice al gobernador y exjefe de gabinete Juan Manzur y viene siendo batallada judicialmente por JxC. El miércoles a la noche, el Tribunal Electoral de la provincia rechazó “in límine” la impugnación a Manzur presentada por la oposición. Lo hizo al oficializar las listas de todos los candidatos en juego, incluidas las 49 bancas de la Legislatura. De todas maneras el proceso legal no está cerrado. La oposición tiene pendiente tres presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de Nación.

La oposición impugnó a Manzur porque transita el segundo mandato y la Constitución impide un tercer mandato seguido. Pero el planteo ya tuvo dos rechazos. Primero de la Corte local, y ahora de la Junta Electoral. ¿La CSJN podría pronunciarse? ¿Cuándo? “No tiene fecha”, explican desde el círculo cercano del gobernador. “Puede hacerlo cuando quiera, pero no creo que lo haga sino lo hizo ya. Sería un lío más, pero es una opinión”.

Jaldo también cruzó a JxC por la embestida: "Me preocupa cuando se quiere judicializar la política”, dijo. "Los porteños decidieron cómo iba a ser la fórmula de JxC, no la eligieron los tucumanos. Me preocupa que viven de denuncia en denuncia. Primero pidieron que se suspendan las elecciones. Ellos dicen que están ganando en la provincia pero a gritos van a Buenos Aires a pedir que la Corte de la Nación pare este proceso electoral, que la Corte pare y proscriba a la comunidad tucumana a votar el 14 de mayo", lanzó, según reseñó La Gazeta. Y agregó: "La Justicia de la provincia, con un fallo de la Corte, habilitó a Juan Manzur a ser candidato a vice, y la Junta también lo hizo. Pregunto, faltan tres o cuatro semanas para la elección: ¿hasta cuándo van a seguir yendo a la Justicia? Les sugiero que empiecen a caminar la provincia y a hablar con los tucumanos, porque hace cuatro años que no hablan con la gente", reclamó.

La justicia local no fue la única que dio señales contra la impugnación. En diciembre, la Procuración se opuso a que la Corte analice la impugnación. Y esta semana el organismo conducido por el interino Eduardo Casal también rechazó la intervención de la Corte en el pleito de San Juan, entre Sergio Uñac y José Luis Gioja.