El empresario multimillonario dueño de SpaceX, Elon Musk, hizo historia este jueves tras realizado el lanzamiento de prueba de Starship, el cohete más potente jamás construido, que a los pocos minutos de su despegue explotó en el aire. En las redes sociales, los usuarios desplegaron toda la creatividad y el ingenio para bromear sobre el estrepitoso final de la nave del dueño de Twitter a través de los memes.

Una vez más, la mayoría de las bromas utilizaron referencias de episodios icónicos de Los Simpson, la serie animada con incontables frases divertidas que se usan a menudo para situaciones cotidianas de la vida real.

Tras la explosión del cohete de Elon Musk, también formó parte del hilo de memes de Twitter un video viral de Pedro Pascal, el actor chileno que protagoniza The Last of us, por su paso de un estado de felicidad a uno de angustia en cuestión de segundos.

Estaba previsto que Starship volara durante 90 minutos en la órbita de la Tierra, terminando cerca de Hawai, donde debía sumergirse en el Océano Pacífico de forma tal que pudiera ser reutilizado.

Aunque la nave no pudo completar el vuelo, desde SpaceX indicaron que en pruebas de este tipo "el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria".

La nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX, denominados colectivamente Starship, representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para que viaje tanto a la tripulación como la carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá.

El vehículo espacial de SpaceX tiene 120 metros de altura y un diámetro de 9 metros y espera en el futuro poder llevar hasta 100 pasajeros en viajes interplanetarios.