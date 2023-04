El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la mañana que no buscará ser reelecto en las elecciones generales de octubre. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales, en el que explicó que tomó esa decisión "con la certeza de no haber tomado una sola medida en contra de nuestro pueblo".



En diálogo con AM750, los analistas políticos Artemio López y Roberto Bacman reflexionaron sobre el "renunciamiento" del Presidente y el futuro de la coalición gobernante.

"La consideración ciudadana no era la óptima, y eso es el motor principal de esta decisión, como lo hizo el expresidente Mauricio Macri, porque efectivamente no tienen chances en términos electorales", consideró Artemio López en Mediodía 750.

Además, planteó que "sin duda" la figura de mayor volumen político del oficialismo es Cristina Kirchner y que la Vicepresidenta "multiplica por cuatro a cualquier otra figura posible". Asimismo, el sociólogo aseguró que la designación del candidato dentro del Frente de Todos tendrá el visto bueno de la expresidenta o será ella misma quien se presente.

"(Con la decisión del Presidente) se despejó esa duda, la de cuál va a ser el mecanismo por el cual el espacio obtenga una nueva candidatura", agregó López, quien también evaluó que "no hay condiciones políticas ni sociales" para armar una interna, como propuso Alberto Fernández en el video que publicó esta mañana.



Por su parte, el consultor Roberto Bacman no coincidió con que la Vicepresidenta podría presentarse como candidata del Frente de Todos: "No la veo candidata, lo dijo claramente. Mientras siga la proscripción dijo que no se iba a presentar", detalló en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Sin embargo, aclaró que la expresidenta "no dio el último no" y que va a tener que dar una definición clara respecto de su futuro electoral. "Los tiempos acucian en ese sentido, y habrá que ver quiénes son los que puedan representar mejor al Frente de Todos", dijo.

Por último, al referirse a la posibilidad de una PASO, Bacman recordó la disputa entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1988 como una excepcionalidad dentro de ese espacio. "El peronismo es un partido que siempre trató de no entrar en internas, porque siempre tuvo un fuerte liderazgo. Perón en su momento, Menem después, los Kirchner luego. Es la impronta del peronismo. Pero hoy esos liderazgos están en tela de juicio", concluyó.