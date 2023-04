El dólar blue se operó este viernes en un récord de 442 pesos, con un salto de 10 pesos en la jornada y más de 40 pesos en la semana. El contado con liquidación también dio un salto para ubicarse en 452 pesos. En medio de las tensiones cambiarias y del frente externo, el presidente Alberto Fernández anunció que no será candidato en las próximas elecciones. El dólar ilegal siguió aumentando luego del anuncio. El Banco Central pudo comprar 289 millones de dólares en el mercado de cambios en la última jornada de la semana.

Durante los últimos días se intensificaron las presiones por una devaluación del tipo de cambio oficial. En el mercado especulan con un ajuste fuerte y usan el dólar ilegal como variable de presión. El precio del blue trepó esta semana alrededor del 10 por ciento, mientras el sector agropecuario no liquidó las divisas pautadas, bajaron fuerte los precios de los bonos en moneda extranjera, subió el riesgo país y trepó el contado con liquidación.

La tensión cambiaria se sumó a la tensión política en el cierre de la semana, con el anuncio de Alberto Fernández de no presentarse a las próximas elecciones. “Le entregaré la banda presidencial a quien haya sido electo legítimamente en las urnas”, dijo y aseguró que tomó esta decisión “con la certeza de no haber tomado una sola medida en contra de nuestro pueblo”. La noticia que se rumoreaba hace algunos días no modificó el clima de volatilidad e incertidumbre en el mercado cambiario.

Las dificultades para sostener el nivel de reservas y los anuncios de la oposición sobre las medidas que tomará en caso de ganar las próximas elecciones parecen haber disparado la especulación del mercado y la compra de dólares para cobertura. Entre las medidas que se mencionan figuran desde una corrección del dólar oficial para unificar los tipos de cambios hasta una dolarización de la economía. Todo implicaría una fuerte devaluación y lleva a los inversores y ahorristas a buscar el dólar como refugio.

En el equipo económico decidieron este jueves subir las tasas de interés en tres puntos, para ubicar el rendimiento de las Leliq en 81 por ciento. La medida coordinada entre el Banco Central y el Ministerio de Economía no consiguió este viernes contener la suba de los dólares financieros.

El objetivo de elevar las tasas de interés es reducir el incentivo de dolarizar parte de los activos en moneda local, al tiempo de asegurar que las inversiones en pesos tengan un rendimiento similar o mayor al de la inflación. Se agregaron además medidas para postergar pagos de importaciones (con el objetivo de reducir la demanda de dólares en el mercado de cambios oficial). Además, se estaría negociando el ingreso de fondos frescos de organismos internacionales, para desactivar presiones sobre las reservas.

Una de las novedades que se conoció a última hora de la tarde es que el Central volvió a comprar divisas en el mercado de cambio por casi 300 millones de dólares. Esto implica que el complejo agropecuario volvió a liquidar la cosecha de soja con el dólar preferencial de 300 pesos. El miércoles pasado los exportadores del campo no habían entrado dólares de la soja y obligó a la autoridad monetaria, en medio de la suba de los tipos de cambio financieros, a intervenir con ventas por 197 millones de dólares. Las compras de divisas de este viernes fueron por un monto importante considerando que se usaron casi 90 millones de dólares en la importación de energía.

El Central y el Ministerio de Economía intentan resistir una devaluación del tipo de cambio oficial, que implicaría mayores presiones sobre los precios del mercado interno y mayor impacto distributivo. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó este viernes con un incremento de 54 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de 218,53 pesos, al tiempo que en la semana mostró un incremento acumulado de 3,43 pesos (+1,6 por ciento).

Sigue además el esquema de diferenciación cambiaria. Con el recargo del 30 por ciento contemplado en el impuesto PAÍS-, el tipo de cambio marcó un promedio de 293,25 pesos por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, de 392,21 pesos.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45 por ciento- se ubicó en 394,76 pesos, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25 por ciento-, se ubicó en 451,15 pesos por unidad. El volumen operado en el segmento de contado fue de 312 millones de dólares, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 0,4 millones y en el mercado de futuros de Rosario por 335 millones.