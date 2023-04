Juan Leiva era el nombre del chico de 18 años que ayer fue asesinado a balazos en su casa de Barra y Tupac Amaru, pegada a la vía del ferrocarril, en barrio Ludueña. Al menos seis tiros recibió el joven, al salir de su vivienda, donde estaba su mamá. De inmediato, la familia lo trasladó al centro de salud municipal Débora Ferrandini, de Provincias Unidas al 100 bis. Allí confirmaron su muerte. Se trató del homicidio número 96 en el departamento Rosario en lo que va de 2023.

Como "un buen chico" lo describió una vecina, quien contó que Juan "jugaba a la pelota" en el barrio y "juntaba cartones". El crimen ocurrió pasadas las 12.30 cuando una vivienda precaria de Barra al 100 fue atacada a balazos por dos hombres que pasaron a bordo de una moto. Fueron al menos seis disparos de los cuales algunos impactaron en un joven que caminaba por la zona.

"Esto está cada vez peor, no lo controla nadie", expresó la vecina que habló de espaldas con las cámaras de televisión. Aseguró que la zona "estaba tranquila hace una semana", pero este nuevo homicidio volvió a generar miedo. Y dijo que "se ve muy poca" presencia policial. "Uno no está seguro, no podés salir a hacer mandados, no podés salir a ningún lado. Está todo peligroso", expresó la mujer, quien señaló que los gendarmes están "caminando" en el barrio y por ende, no pueden perseguir a quienes cometan delitos. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Ademar Bianchini.