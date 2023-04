El fútbol de este domingo arrancará temprano. Desde las 11 de la mañana, San Lorenzo será local ante Platense (ESPN Premium) y sólo será el aperitivo de una tarde recargada. A las 15.30 y con transmisión de TNT Sports, Rosario Central recibirá a Boca en el Gigante de Arroyito y a las 16.30 en Córdoba, Instituto hará lo propio con Banfield (ESPN Premium). A las 18, en La Plata, jugarán Estudiantes y Talleres (TNT Sports) y a las 20.30, habrá un clásico para el cierre: River e Independiente con televisación de ESPN Premium.

Después de haber perdido el jueves por primera vez de local ante Fortaleza de Brasil por la Copa Sudamericana, San Lorenzo abrirá la jornada tratando de volver a ganar para no perderle pisada al puntero River. El equipo que dirige Rubén Insúa lo escolta a seis puntos de diferencia y un empate y una derrota lo alejarían demasiado. Platense también necesita el triunfo pero por razones diferentes: debe robustecer su promedio para poder mantener la categoría a fin de año porque en la tabla del descenso ocupa el antepenúltimo puesto (26 de 28). Por ahora se salva, pero está al límite.

En la primera función de la tarde, Boca intentará sumar otra vez de a tres, pero en un escenario siempre complicado como lo es el estadio de Central. El conjunto que ahora conduce Jorge Almirón perdió sus últimos tres partidos por el campeonato (Colón, San Lorenzo y Estudiantes) y su lejanía respecto a River, que en doce fechas le sacó dieciseis puntos de ventaja, casi que lo descarta de la lucha por el título.

El martes superó agónicamente por 2 a 1 a Deportivo Pereira de Colombia por la Copa Libertadores por lo que el torneo continental será el objetivo excluyente de la primera mitad del año. Por su parte, con 21 puntos, Central se sostiene expectante en un tercer pelotón junto con Lanús, Talleres, Defensa y Belgrano a la espera de un mal paso de River y San Lorenzo para poder arrimarse. Los rosarinos llevan seis fechas sin derrotas (tres triunfos y tres empates) y vienen de igualar 2 a 2 con Atlético Tucumán.

Luego será el turno de los cordobeses. Instituto recibirá en Alta Córdoba a Banfield buscando recuperar el paso triunfal tras haber perdido tres veces en los últimos cinco partidos. Banfield tampoco viene bien: ocupa el 23º puesto de la tabla y su marcha es irregular. Mejor le va a Talleres que, ubicado en ese tercer pelotón, se trasladará a La Plata para visitar a un Estudiantes entonado después de haberle ganado 1 a 0 a Boca en la Bombonera y goleado 4 a 0 a Tacuary de Paraguay por la Copa Sudamericana.

River e Independiente aportaran la última emoción del domingo. No puede estar mejor River que ganó diez de sus últimos once partidos, viene de imponerse 4 a 2 en la semana a Sporting Cristal por la Libertadores y ha encontrado el punto justo en su funcionamiento con individualidades en alto nivel. En el campeonato, obtuvo 30 de los 36 puntos que disputó y es el gran candidato a salir campeón.

Todo lo contrario de Independiente, que irá al Monumental inmerso en una crisis institucional y deportiva que se refleja en las once fechas que lleva sin victorias. Su técnico Ricardo Zielinski propondrá un esquema muy cauto (5-3-2) para que River no se lo lleve por delante y pueda sostener la recuperación moral (no futbolística) que esbozó el domingo pasado en el clásico ante Racing.