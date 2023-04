Aunque todas las miradas están puestas en el acto del jueves que encabezará la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, salió a dar la batalla de la lapicera que cruza al Frente de Todos al ratificar su precandidatura presidencial e insistir, como piden los cercanos al presidente Alberto Fernández, que la coalición oficialista vaya a las PASO. "La unidad del Frente de Todos se va a dar después de las PASO", consideró Scioli.

"Son el lugar de integración y para poder potenciar al frente para tener un marco de programa hacia el futuro", sostuvo Scioli para insistir con la idea de las PASO, que desde el kirchnerismo ven como un error de estrategia y esperan que Cristina se lance a una candidatura presidencial o tome la lapicera para definir un candidato de consenso. Esa posición quedó clara en el plenario del PJ Capital en Ferro.

Por las dudas, Scioli también le dejó un mensaje a Cristina: "Hace 20 años me conoce Cristina y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. ¿Cuándo no demostré un compromiso?".

Las internas del Frente de Todos

El ex gobernador bonaerense consideró positivo que dentro de la coalición haya "distintas movilizaciones, acontecimientos, actos o definiciones", como ocurrió el sábado con los actos paralelos en Ferro y en Ensenada, donde la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, plantó bandera para ir a una PASO por la gobernación bonaerense, acompañada por el resto de los ministros "albertistas": Agustín Rossi, Aníbal Fernández y Santiago Cafiero.

"El Frente de Todos necesita las PASO y creo que lo va a nutrir por la diversidad de sectores que lo integran. Dejemos que la gente ordene las candidaturas y, como dije anteriormente, acá estoy, cuenten conmigo", acompañó Scioli la idea del presidente de "darle la lapicera a la militancia" y volvió a posicionarse como un candidato de unidad, frente a la difícil situación que atraviesa el ministro de Economía, Sergio Massa.



A diferencia de la mirada que se ofrece desde el kirchnerismo respecto de la división que generaría la competencia en las PASO dentro del peronismo, el ex gobernador confía en que después de las internas gane quien gane podrán trabajar "todos integrados y comprometidos en una gran agenda de desarrollo argentino".

"La gente quiere certidumbre y confianza"

"Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer en el país. Algunos hablan de dinamitar, otros de dolarizar. Yo quiero ir sobre lo confiable y construir sobre lo construido, corrigiendo lo que hay que corregir", aseguró el embajador en Brasil.

Respecto de su anterior candidatura presidencial, definida con la lapicera de Cristina, que terminó en una ajustada derrota en segunda vuelta contra Mauricio Macri, Scioli aseguró estar más preparado porque tiene "una gran capacidad de autocrítica y de aprendizaje constante".

"Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza. Yo sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores", se describió el "Pichichi".