El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se manifestó este lunes a favor de que el Frente de Todos dirima sus diferencias en unas PASO, tal como planteó días atrás el presidente Alberto Fernández. En un contexto en el que desde el ala albertista buscan imponer nombres propios en primarias y desde el kirchnerismo unir fuerzas en una lista única pidió ser respetuosos de las "dinámicas internas".

Sin embargo, Rossi no se manifestó cerrado a la posibilidad de que el oficialismo presente una candidatura única que sintetice los intereses de todo el Frente de Todos. “Si hay listas únicas es porque aparece alguien que expresa a la mayoría. Si eso no existe, claramente yo soy defensor de las PASO. Me opongo a que se quiera sintetizar sobre quien no sintetiza. Si no hay síntesis, hay que permitir unas PASO”.

Un frente, dos actos: las internas a la Provincia

Por otro lado, el jefe de Gabinete se refirió este lunes a las internas en el Frente de Todos y sobre todo al doble acto que dejó este fin de semana, uno en Ferro, convocado por el PJ porteño con Máximo Kirchner a la cabeza y otro en Ensenada, conducido por Victoria Tolosa Paz y con presencia de ministros de Gobierno, lo que comenzó a encender la alarma por una posible candidatura de la titular de Desarrollo Social en la Provincia de Buenos Aires, llevando a Axel Kicillof a una virtual primaria.

Por AM750 Rossi, orador en el acto de Tolosa Paz, apuntó: “Fue importante la movilización con Máximo a la cabeza y lo que se hizo en Ensenada. Porque la compañera como Tolosa Paz, en base a su construcción política, logró un acto importantísimo”.

El exdiputado, con gran cintura política, comentó que “en un escenario difícil, que en un mismo día se hayan hecho dos movilizaciones muy importantes, muestra la vitalidad y la fortaleza” del Frente de Todos. Y dijo: “Yo celebro cada una de las movilizaciones. Trato e invito a tratar de ir conjugando los denominadores comunes y alejarnos de lo que pueden ser las diferencias coyunturales”.

Sin embargo, el acto de Tolosa Paz, con el lema “Camino a la Victoria”, donde defendió las PASO como herramienta “para que nadie se sienta excluido”, encendió las alarmas en el ala kirchnersita del Frente de Todos, que miró con preocupación lo que muchos interpretaron como un comienzo de campaña de la funcionaria nacional en territorio bonaerense. Y, sobre todo, cómo podría impactar en los votos de Kicillof una eventual primaria.

Rossi, de todos modos, no confirmó esta hipótesis. Tampoco la descartó. “Acá la convocatoria fue fortalecer el trabajo que viene realizando una compañera recorriendo la Provincia de Buenos Aires muchísimo tiempo. No estoy hablando de intención de voto. Nunca hablamos de eso”, señaló.

Luego, agregó: “Es muy triste que te impugnen la posibilidad de hacer un acto. No se hace política así. No se hace política así en el peronismo. Estamos en una situación difícil, y la verdad es que se hizo un acto plenario, con debate, con los compañeros de la Cámpora, e hizo Victoria otro acto donde los invitó a otro hermoso acto en la Provincia. Entonces, ¿por qué salir a criticarla?”.