Por el paquete económico que envió Axel Kicillof al Senado, la Cámara de Diputados decidió suspender el tratamiento del proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición para condonar las deudas de los municipios con la Provincia por dos fondos otorgados durante la pandemia.

Aún así, todos los espacios se expresaron al respecto y pidieron al Poder Ejecutivo emitir una resolución que suspenda el cobro de los montos este mes para que el tratamiento del proyecto de Kicillof no se utilice como un dilatorio. La nota del día la dio la ausencia de casi todo el bloque de libertarios dialoguistas, Unión Renovación y Fe.

A la vez, pidieron autorizar al Tribunal de Cuentas a eximir de las sanciones previstas en su Ley Orgánica a aquellos funcionarios municipales que hubieran autorizado recursos afectados independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado, siempre que tal circunstancia sea fundada en razones de carácter excepcional.

La diferencia con el texto que envió Kicillof es que el del gobernador no condona los montos adeudados, sino que apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de este año el cobro de los mismos.

El titular de Acuerdo Cívico UCR+GEN, Matías Civale, consideró que Kicillof mandó una “ley ómnibus” que, si bien contempla la devolución de fondos pagos, no emite una condonación de las deudas. “Acompañamos posponerlo, pero hay cuestiones que no pueden esperar como no pueden esperar los municipios. No podemos dejar esto sujeto que se apruebe todo el paquete”, dijo. “No somos una cámara destituyente, hemos acompañado, el gobernador va a encontrar las herramientas de consenso. Gobernar no es conflicto, sino encontrar el diálogo”, cerró.

Por parte de La Libertad Avanza, la bullrichista Abigail Gómez reprochó las medidas que se tomaron desde Nación y Provincia durante la etapa de la pandemia. “Este fondo era para tratar de resguardar la salud, los municipios se hicieron cargo, por eso pedimos que se ponga un punto final a esta deuda porque en su momento a los municipios no les informaron que tenía que ser devuelto”, dijo.

El jefe de la bancada UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, destacó que “el tema fue ingresado hace meses, fue aprobado en comisiones y llegó al orden del día, lo que pasa es que pasan cosas, en el medio siempre hay una discusión”.

“Me parece muy importante hablar del tema de los municipios porque sin dudas sufren el recorte por parte del gobierno nacional. Ahora, es importante decir que no todos pierden. Efectivamente, el ajuste lo estamos pagando los trabajadores, no lo están pagando ni los intendentes, los funcionarios, los jueces, los grandes funcionarios ni el sector agropecuario”, marcó desde la izquierda, Laura Cano.

“Este gobierno se conduce más con casualidades que con previsibilidades y eso genera conflicto en la política. No se pueden analizar las cosas desde el prisma de una interna o una candidatura personal”, lanzó en uno de los discursos más críticos de la tarde plantense. “Los municipios son el primer mostrador de la democracia y queremos que tengan capacidad de responder a los ciudadanos. No es destituyente buscar la manera de financiar a los municipios”, sostuvo.

El kicillofista Gustavo Pulti recogió el guante de quienes cuestionan el posicionamiento del Ejecutivo y planteó que los fondos que se entregaron en 2020 a los municipios no solo provinieron del Tesoro Nacional , sino que también hubo aportes de la Provincia por 13 mil millones de pesos. “La condonación ha operado de hecho porque estos 8 mil millones de pesos se han licuado a valores reales”, aseguró. “El Gobierno de la Provincia ha establecido transferencias por 70 mil millones de pesos para los fondos de seguridad, además de millones en obra pública”, argumentó. “Enfrente hay uno que no se borró”, defendió al gobernador.

El jefe de la bancada PRO, Matías Ranzini, subrayó que “hay una discusión de fondo y una consecuencia de formas” al marcar que eran aportes de la Nación. “Este proyecto no salió de un repollo, sino de una demanda de los intendentes”, resaltó. “No es por la plata, porque este monto no es plata para la Provincia, pero genera un debate sobre la administración de los recursos”, agregó. “La mejor forma de dialogar con el Ejecutivo es esta. No estaríamos discutiendo esto si los bloques no nos sentábamos”, aseveró.

Al cierre, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli agradeció a los opositores por haber aceptado su pedido de posponer el debate de la condonación para poner sobre la mesa el texto que envió el gobernador. “Si las cosas no se trataban de forma afiebrada, tendríamos el Presupuesto y no estaríamos ahora discutiendo esto. No es bueno para ningún Estado no contar con una herramienta como esa”, dijo.

“Entendemos algunos compañeros que es necesaria la condonación porque son fondos que la Nación entregó a la Provincia en el marco de la emergencia sanitaria. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que haya un Gobierno nacional que no retacee fondos a la provincia, como el de Javier Milei”, agregó. “Sería bueno que desde esta Legislatura sea unánime poner el énfasis que el que perjudica a la Provincia es el gobierno de Milei”, marcó.

Cambios

Una de las marcas de la sesión fue la decisión del presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, se produjo un cambio en el modo de organización del tratamiento de los proyectos. Desde hoy y en adelante, se argumentará al principio y se realizará la votación al final, contrario a lo que venía ocurriendo al momento.

La historia seguirá el lunes, cuando se prevé que se realicen sesiones espejo en la Legislatura bonaerense. Al cierre de esta edición, la convocatoria no había sido enviada. Según un acuerdo entre todos los espacios políticos, la intención es lograr poner punto final a la cuestión electoral y reformar los plazos de cierre de listas y oficialización de las boletas.

Por eso, en la tarde del martes los presidentes de todos los bloques de la Cámara alta, María Teresa García (UxP), Christian Gribaudo (PRO), Agustín Máspoli (UCR); Carlos Curestis (LLA), Sergio Vargas (URF) y Joaquín de la Torre (Derecha Popular), presentaron un proyecto que fija los plazos que pidió la Junta Electoral en los últimos encuentros: 50 días antes de la elección será el cierre de listas y 30 días antes la oficialización de las boletas.

El texto se consensuó con la idea de “evitar futuros inconvenientes que pongan en riesgo el proceso electoral” bonaerense, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre.

Algunos legisladores de Unión por la Patria buscaron también poder incluir el proyecto que habilita las reelecciones indefinidas para legisladores, concejales y consejeros escolares y que ya tuvo dictamen de mayoría la semana pasada, pero no encontró quórum.