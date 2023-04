El director técnico de Central, Miguel Ángel Russo, expulsado el último domingo en el partido que el conjunto rosarino empató 2-2 contra Boca en Arroyito, habló de sus protestas al árbitro Ariel Penel. "Cuando uno quiere un equipo competitivo, tiene que estar preparado para todo", argumentó el experimentado entrenador, que ingresó al campo de juego y generó un incidente por el cual el juego estuvo detenido casi tres minutos.

"Hicimos los dos cambios juntos, no busco nada fuera del reglamento", señaló Russo en declaraciones a ESPN, y aclaró: "Yo no me quejo, pero no me olvido que el otro día nos empataron en Tucumán sobre la hora".



Más tranquilo que en el final del partido que el Xeneize empató con un gol agónico, Russo abundó: "Nosotros siempre hablamos con los jugadores y les decimos que si tienen una molestia durante el juego lo digan, porque confiamos en la gente que está en el banco. Y cuando dispongo los dos cambios, el árbitro autoriza sólo uno".



Consultado sobre los diez minutos adicionados, el DT sostuvo: "Tampoco me quejo de eso, porque tenemos que acostumbrarnos y estar preparados. No dije nada del penal (el VAR tardó casi 4 minutos en chequear que no fue) ni de los otros fallos porque es una decisión del árbitro que toma en ese momento, y la respeto".



Central realizó 4 cambios durante el partido y Boca utilizó los 5 que permite el reglamento, incidencia por la que todos los árbitros suelen adicionar entre 4 y 5 minutos, ya que calculan 30 segundos de detención por cada cambio.

Las disculpas de Giaccone para Barco

al término del partidoy burlonas, la joven promesa del Xeneize.

"Sabíamos que su punto débil era el tres (por Barco) y el seis (Nicolás Valentini)", señaló Giaccone a TyC Sports", y añadió: "Por ahí van bien para adelante, pero uno juega de tres y tiene que aprender a defender", expresó el atacante, que luego se arrepintió de sus dichos.

"Pedí disculpas recién, estaba pasado de vuelta. Estoy enojado por el resultado, con el árbitro y me la agarré con el Colo, que es un crack de 18 años y juega en Boca. Pido disculpas por eso, no soy así", asumió el atacante.

Boca descansó

Con la idea de que los jugadores descansen después de una última semana ajetreada en la que hubo doble competencia, Almirón decidió darle la jornada del lunes libre al plantel xeneize, pensando en una seguidilla clave que no sólo tiene a Racing en el horizonte sino también a Colo Colo por Copa Libertadores y después a River.

Hay dos jugadores con cuatro amarillas y deberán cuidarse si quisieran disputar el Superclásico con River del 7 de mayo: Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández.