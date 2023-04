U2 anunció las fechas de su próxima estadía en Las Vegas, donde inaugurará la nueva sala de conciertos MSG Sphere, que permitirá una experiencia inmersiva con pantallas y sistemas de sonido 360. Pero hay un detalle: las presentaciones no contarán con uno de los integrantes originales de la banda.

Con un anuncio en el SuperBowl en febrero pasado, el cuarteto irlandés adelantaba que estaba preparando la nueva gira a la que llamó U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere.

Los shows serán los días 29 y 30 de septiembre, y 5,7 y 8 de octubre (se espera que agreguen más) y las entradas se pondrán a la venta el 27 de abril a través de Ticketmaster.

La residencia que celebrará su disco de 1991 no contará con un integrante histórico: Larry Mullen Jr., que será operado este año. Su lugar lo ocupará el holandés Bram Van Den Berg.

Esta será la segunda vez en más de 40 años de carrera en la que la banda actuará sin uno de sus miembros.

La primera vez fue en 1993, cuando el bajista Adam Clayton se perdió un concierto de U2 en Sídney a raíz de una resaca. Fue su técnico, Stuart Morgan, el que lo sustituyó.

Quién es Bram van den Berg

El sustituto de Larry Mullen Jr. será el baterista holandés Bram Van Den Berg, de 40 años, que toca en la banda de pop-rock "Krezip". El conjunto que lidera Jacqueline Govaert se formó en 1997 en Tilburg, Holanda, pero Van Den Berg recién se unió en 2004.

El grupo es muy popular en su país, y ya cuentan con seis presentaciones en el famoso festival Pinkpop. La banda tiene en su haber cinco discos, de los cuales Van Den Berg trabajó en tres.



El baterista tiene a varios artistas de renombre como inspiración: "Mis mayores influencias en realidad hacen lo mismo que yo. Baterías como Roger Taylor, Taylor Hawkins y Dave Grohl. Los considero increíbles. Son baterías que se centran en las canciones, no en la técnica. Por ejemplo, We Will Rock You de Queen. Es boom boom tak, boom boom tak. Ese ritmo no es nada, pero lo es todo al mismo tiempo. El público lo conoce, lo recuerda y lo aplaude. Así es como debe ser", comentó en notas a medios holandeses.



En un posteo de Instagram, sus compañeros de "Krezip" reconocieron que están "increíblemente orgullosos" de Van Den Berg, señalando que U2 es una de sus bandas favoritas. "Hace tiempo que sabemos lo bueno que es", afirmaron.



"Estoy muy emocionado por esta oportunidad de unirme a Bono, The Edge y Adam en el escenario en Las Vegas", escribió van den Berg en un posteo de Instagram. "Es un hueco grande que llenar, pero Larry y la banda me han apoyado mucho, ¡no puedo esperar!", cerró el músico.

