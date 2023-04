El precandidato larretista para la jefatura del gobierno porteño, Fernán Quirós, salió a pedirle retruco a Jorge Macri, quien había dicho que no tenía problema en competir con otros candidatos PRO, porque -dijo- él les ganaría a todos. Quirós planteó que a las PASO hay que llegar con una única candidatura del PRO y propuso resolverlo con encuestas. No sin ironía, desde el entorno de Jorge Macri advirtieron que, en ese caso, será el ministro de Gobierno el elegido. Todavía no está claro si la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires será asunto de cuatro (dos del PRO, uno de la UCR y uno liberal) o de tres.



Quirós, ahora empoderado con un nuevo jefe de campaña (nada menos que Alvaro González, uno de los armadores nacionales de Horacio Rodríguez Larreta), salió al contraataque de las declaraciones de Jorge Macri, que buscaban dejar atrás la época en que el ministro de Gobierno, junto con el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich presionaban a Larreta para que baje a los otros candidatos y quede solo Jorge Macri. Con la frase "todos a la cancha", Jorge Macri buscó emanciparse de lo que haga Larreta, al tiempo que se mostró confiado en ganarle al resto.



Candidato único



Quirós respondió que lo mejor es llegar con único candidato. Las vueltas de la vida: ahora el estandarte del larretismo sostiene esa opción, mientras que Jorge Macri ya dijo que no tiene problemas en competir contra la cantidad de candidatos que sea. Ninguno de los dos ignora que una doble candidatura del PRO divide el voto y aumenta las chances de Martín Lousteau de vencerlos. Ni que hablar si también se presentara Soledad Acuña, ministra de Educación.



Cuando le preguntaron con qué método resolver la candidatura única del PRO, Quirós contestó: "Que la sociedad nos ordene, porque si no, no estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Creo que el PRO debe trabajar para mantener el gobierno, por lo tanto, debiera llegar con un solo candidato. Pero ese candidato tiene que estar ordenado por lo que opine la sociedad". ¿Con qué mecanismo se definiría? "Primero tenemos que acordar esto y después buscar el mejor mecanismo, las encuestas pueden ser uno. El concepto sería, para mí, que el primer ordenador sea la opinión de la gente". Ya en Córdoba se dirimió así la candidatura a gobernador, pero hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires no hubo acuerdo.

Quirós no solo tiró la posiblidad de que sea por encuestas, sino que claramente busca superar a Jorge Macri en intención de voto. "A mí no me parece que deba ser un diálogo de cúpulas, creo que debe ser un diálogo con la sociedad. Si la sociedad, mayoritariamente, considera que Jorge es el mejor candidato, o a la inversa, opina que lo es Soledad Acuña o yo, habrá que respetar la opinión popular. Podremos saberlo con las encuestas o algún otro mecanismo", insistió el ministro de Salud porteño.



En su entorno, indican que Larreta viene diciendo que haya un único candidato y que se mantienen en esa idea. Aunque la ruptura de puentes con Mauricio Macri podría empujar a un escenario de cuatro candidatos, como también dicen en el larretismo.



Jorge Macri contento



Desde el entorno de Jorge Macri respondieron con sorna: "Me parece bien la posición de Fernán. Solo que el candidato único, entonces, va a ser Jorge Macri", afirmaron. Cerca del ministro de Gobierno porteño manejan encuestas que lo dan a Quirós bien atrás de Jorge Macri. "No hay ninguna chance de que Quirós remonte esto en el plazo que queda", aseguran.



Así las cosas, o compiten los dos o hay algún tipo de acuerdo entre Larreta y el ala dura que saque un candidato de consenso, sobre el cual no se ponen de acuerdo: en el larretismo, dicen que Jorge Macri hoy está mejor en las encuestas, pero no por tanto, y que tiene un techo más bajo que Quirós. Con la decisión de competir con otros nombres del PRO, Jorge Macri se sacó de encima el peso de esperar a que Larreta defina, pero -más importante- buscó instalar la idea de que él es el que viene liderando las encuestas y por eso está tranquilo.



La amenaza de Milei

Quirós se refirió también al otro factor que podría forzar un acuerdo de candidato único: la amenaza del ultraderechista Javier Milei y el drenaje de votos a opciones que no sean tan competitivas. En ese sentido, cada tanto reemerge la hipótesis de que María Eugenia Vidal podría declinar su intención de ir por la Presidencia de la Nación y presentarse para jefa del gobierno porteño. Habría que ver cómo reaccionaría Jorge Macri a eso.



Para Quirós, Milei es un subproducto de la desconexión de políticos y ciudadanos: "Me parece que es una expresión bien clara de que una parte de la sociedad se ha desanclado de lo que la política le propone. Creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacernos todos los que estamos en el espacio público. Una proporción de la sociedad siente que estamos centrados en nosotros mismos y no nos importa el cotidiano de la sociedad". Quirós equiparó a Milei con el "voto bronca" y al "que se vayan todos" de 2001. Habrá que ver si esa amenaza alcanza para que se acerquen posiciones.